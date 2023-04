Kaial y el cambio con la llegada de Cuffaro Russo: “Nos hace estar más convencido de lo que hacemos”

El volante se refirió al momento positivo que vive el equipo tras la vuelta del entrenador a barrio Tablada. “Estoy contento porque me está tocando jugar y ayudar al equipo”, afirmó el Turco sobre su momento personal en este charrúa que suma cuatro partidos sin perder y quiere seguir en levantada

El presente de Central Córdoba cambió por completo en menos de un mes. Es que el equipo peleaba por salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones y ahora se ilusiona con poder meterse en la discusión para ocupar uno de los lugares en el reducido en búsqueda de un ascenso. Es que el regreso de Ariel Cuffaro Russo a barrio Tablada les cambió la mentalidad a los futbolistas, que venían bajoneados por los malos resultados y con algunos movimientos de pieza acomodó un equipo que ahora tiene otro presente.

Cuatro partidos sin perder son una buena racha para un elenco que de los primeros nueve cotejos había salido victorioso en apenas uno y acumulaba cinco derrotas. Ahora la cosecha en este ciclo del flamante entrenador es de dos empates como visitante y dos triunfos en casa. El próximo partido será el domingo a las 15.30 contra Atlas en General Rodríguez, rival directo para meterse en el reducido, pero de esa historia se hablará más adelante.

Uno de los que con Cuffaro Russo está mostrando un buen nivel es el mediocampista Antonio Kaial, autor del primer tanto en el triunfo 2-0 sobre Yupanqui el pasado sábado (el segundo fue obra de Guido Di Vanni). El Turco charló con El Hincha e hizo referencia al momento del equipo, lo que cambió con la llegada del DT y su rendimiento personal.

—¿Qué sensaciones tienen tras la victoria del sábado?

—Nos quedaron impresiones muy positivas, no solamente por lo que fue el resultado y el partido, sino por el momento que estamos atravesando. El ya llevar cuatro encuentros sin perder, empezar a hacernos más fuertes de local es algo que creo al grupo le está sumando mucho y se nos nota dentro de la cancha también.

—¿Cambió mucho con la llegada de Ariel Cuffaro Russo para que ahora sí se den los resultados que esperaban?

—Sí, algo se modificó porque es raro que con los mismos jugadores se nos empiecen a dar los marcadores favorables que antes no teníamos. Capaz su idea, sus principios nos están convenciendo que es lo mejor para salir adelante y que nos da resultado, capaz nos hace estar más convencido de lo que hacemos. Creo que también hay un cambio anímico que hizo que levantemos un poco lo que veníamos arrastrando.

—Imagino que más que feliz con el momento personal con gol incluido.

—Estoy contento porque me está tocando jugar y ayudar al equipo, algo que me deja tranquilo de que estoy haciendo las cosas bien, siempre a disposición para dar una mano en lo que sea tanto en lo defensivo como en el ataque. Obviamente que mientras pueda convertir goles, bienvenido sea.

—¿Qué te pide el entrenador puntualmente en esta posición de volante por derecha?

—Ariel lo que nos pide a los dos carrileros, tanto por derecha como por izquierda, es que colaboremos mucho en lo que es la vuelta, la marca para que no se proyecte el lateral rival por ese sector. También que terminemos rápido las jugadas con centro, llegar al área contraria cuando la pelota viene desde el otro sector, cerrar al segundo palo o al punto penal. Por suerte me tocó hacer el gol llegando al área, empujándola, un tanto bien 9 goleador que estuve ahí. Estoy muy contento por ese lado y también conforme con poder cumplir con lo que me pide el técnico.