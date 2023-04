Fleteros realizan protestas y cortan la autopista Rosario- Buenos Aires

El Sindicato Único de Fleteros de la Argentina comenzó esta semana con una serie de cortes de rutas y autopistas en reclamo de una actualización de tarifaria por los servicios que prestan con los camiones que trasladan productos primarios.

La medida arrancó en el primer minuto minutos de este lunes en los principales corredores de carga que utiliza al sector agropecuario.

Cortes en la región

Autopista Rosario – Buenos Aires y AO12 (mano Rosario a la altura de General Motors)

Ruta 34 y AO12.

Ruta 11 y AO12.

Ruta 11 y Ruta 10.

Ruta 91 y Ruta 11.

En tanto que en la Autopista Rosario – Santa Fe los cortes se están desarrollando en:

Km 19 (alt. San Lorenzo).

Km 30 (alt. Villa La Rivera).

Km 51 (alt. Maciel).

Las protestas no afectan únicamente al transporte de cereales, sino que también a distintos sectores que trasladan mercadería. Si no tienen respuestas de las empresas no levantan la medida.

#ElPrimero 🔴 @maxiklan en uno de los cortes por la protesta de fleteros en la autopista a Buenos Aires y A012. “Si no hay una respuesta, la medida se extenderá”, advirtieron. pic.twitter.com/HXLybEryjI — LT8 am830 (@LT8am830) April 24, 2023