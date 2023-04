Impiden de nuevo la realización de una asamblea a los trabajadores del Diario El Litoral

Por segunda vez en pocos días los trabajadores del Diario El Litoral fueron impedidos de realizar una asamblea en su lugar de trabajo. Esta vez, Nahuel Caputto, dueño del medio, bloqueó el ingreso de representantes de la Asociación de Prensa de Santa Fe con personal de seguridad a los que posteriormente se sumó el jefe de personal para vedarles la entrada a la redacción, lugar donde se debía llevar a cabo la reunión de los trabajadores.

Este miércoles, en diálogo con LT8, secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe Pablo Jiménez brindó detalles de lo sucedido: “Habíamos informado que íbamos a hacer una asamblea para discutir las paritarias. Cuando nos acercamos a la entrada del diario vemos guardias de seguridad en la puerta que no nos permitieron ingresar, después se sumó el jefe de personal. Ni siquiera nos dejaron pasar para comentar a los compañeros que estaban trabajando cuál era la situación. Directamente no nos dejaron ni acercar”.

Al referirse al inicio del conflicto, el gremialista señaló, en el programa Trascendental de la radio mencionada, que “está en discusión la paritaria y los retiros voluntarios bajo presión de marzo, que algunos compañeros aceptaron, otros no y uno de los que no se acogió al retiro fue echado sin causa por la empresa”.

Más adelante, Jiménez comentó: “Por este motivo se había llevado adelante la asamblea donde irrumpió el dueño del diario para intimidar, amenazar que no íbamos a hacer ninguna asamblea en la redacción del diario”.

Y continuó: “La patronal ofreció el garaje de la empresa para hacer las asambleas, donde hay movimientos constante de vehículos o el estudio del canal, un lugar muy reducido lleno de cables, escenografía, cámaras, etcétera, es imposible hacer una asamblea con casi 150 trabajadores en un local de 4 por 5 metros; está claro que ahí no se puede hacer. Hace más de 23 años que realizamos asambleas en la redacción y jamás hubo ningún problema”, y aclaró: “Nunca dejó de salir El Litoral por una asamblea”.

Al final, consultado sobre si habían realizado una presentación en el Ministerio de Trabajo de la provincia, Giménez señaló: “Lo denunciamos en el Ministerio al igual que la anterior intromisión. Estamos esperando que intervenga de manera urgente el Ministerio con una audiencia con todas las herramientas para que ponga un poco de cordura. Estamos viendo el accionar de un empresario que quiere impedir la actividad gremial y que los trabajadores se organicen no sólo por sus salarios sino también de su fuente de trabajo”.

“El Ministerio de Trabajo está limitado”

El director regional Santa Fe de Ministerio provincial. Juan Quagliotti fijó la posición de la cartera respecto al conflicto. Con relación al nivel de intervención de la repartición laboral santafesina, el funcionario explicó: “Hemos recibió la denuncia. Primero debo destacar que somos del Ministerio de Trabajo de la provincia y tenemos muy limitada la actuación en temas sindicales o lo que es una persecución sindical como el gremio está denunciando, es el Ministerio de Trabajo de la Nación el que tiene el poder de policía o la Justicia laboral la que debe intervenir. Sin perjuicio de todo esto con las herramientas que cuenta el Ministerio de la provincia buscaremos llegar a cualquier tipo de solución”.

El director regional de la cartera laboral dijo que este miércoles por la mañana habló con Pablo Jiménez y convinieron en citar a la parte empleadora a una audiencia para los próximos días para solucionar el conflicto y que el gremio pueda trabajar en forma libre sin ninguna persecución o presión.

Consultado sobre cuál era su visión, teniendo en cuenta su pasado sindical, de mandar a los trabajadores a realizar una asamblea en un garaje, Quagliotti señaló, también a los micrófonos de la emisora LT8: “Realmente hay una intromisión de la empresa. Estoy hablando por la denuncia que hizo el sindicato pero aún no hemos escuchado a la otra parte. La empresa presentó una nota en la sede del Ministerio donde expresa que están dispuestos a que se reúnan sus trabajadores proponiendo otros lugares, pero el gremio no está de acuerdo porque históricamente las asambleas se realizan en la redacción. Esperemos no más allá de la semana que viene esta cuestión esté solucionada. La entidad sindical conoce muy bien que remedios judiciales puede llegar tener ante esta situación de las cuales el Ministerio de Santa Fe está un poco vedado a intervenir por la propia ley de Asociaciones Profesionales”.