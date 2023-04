Wado de Pedro insistió en que todavía “hay funcionarios que no funcionan”

El ministro de Interior utilizó aquella frase de la vicepresidenta Cristina Kirchner tras la derrota en las elecciones Primarias de 2021, y señaló: "Hay gente que no ve actitud y que no se están haciendo todas las cosas que tenemos que hacer, por supuesto que tienen algún tipo de desesperanza"

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, aseguró que en el gobierno todavía “hay funcionarios que no funcionan”, una frase que usó la vicepresidenta Cristina Kirchner tras la derrota en las elecciones Primarias del 2021.

A pocas horas de la renuncia del jefe de Asesores, Antonio Aracre, de Pedro -cercano a la titular del Senado- advirtió: “Nuestro gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, hay gente que no ve actitud y que no se están haciendo todas las cosas que tenemos que hacer, por supuesto que tienen algún tipo de desesperanza”.

“A esos argentinos desesperanzados les vamos a ofrecer unas Paso, una alternativa en esta elección, para recuperar el espíritu del peronismo, para poder recuperar el espíritu de los gobiernos de Néstor y de Cristina (Kirchner)”, agregó el funcionario nacional en declaraciones televisivas.

En ese sentido, el referente cristinista argumentó: “Lo que entendemos que tiene que cumplir la política, que es la política como herramienta de transformación, y no como herramienta de confort personal”.

Consultado por el crecimiento del líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei: “Hay que verlo eso, yo soy muy desconfiado cuando dicen que muchos jóvenes votarían a Milei. Desconfío de las encuestas. Cuando yo vi la marcha del 24 de marzo vi miles y miles de jóvenes”.

“Todavía no vi ninguna marcha de miles de jóvenes bancando a Milei y pidiendo la dolarización”, enfatizó de Pedro, que pidió ser más “desconfiados de lo que se dice en las redes sociales”, y admitió la existencia de un “descontento de algunos sectores de la sociedad”.