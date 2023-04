Juls Pez y Los Julepes presentan su disco “Elefante Rosa” en el Centro Cultural Fontanarrosa

Este quinteto de músicos se caracteriza por una coherencia sonora que rompe con la línea monótona de la canción y naufragan entre la versatilidad y el dinamismo musical. Ya con seis años de plena actividad y experiencia, la banda consolida su sonido dándole vida a su flamante álbum Elefante Rosa, que desde agosto del año pasado está en todas las plataformas digitales

La banda oriunda de la ciudad de Rosario surge en 2016, bajo el nombre de Juls Pez como un proyecto solista, que sale a pista con su primer álbum Podés gritar. Con el paso del tiempo, Julio conoce a “Los Julepes” y desde ahí, todo su recorrido es en formato banda.

De ahí en más el quinteto trabaja fuerte la presencia en medios y recorriendo los principales escenarios de la ciudad y también con una serie de presentaciones en Buenos aires (algunos de esos espacios son García bar, Down Town, The Wall, Floyd, Patagonia “La florida”, Il Giardino, Centro cultural CAMP, Jekyll and Hyde, Capitan Art & music Pub, Anfiteatro Parque España, Multiespacio Korova,entre otros.

Al mismo tiempo los integrantes de la banda brindaron talleres gratuitos en la escuela nº 638 “Margarita Mazza de Carlés” y fueron nominados a los premios García 2018 como “Banda revelación”. En el transcurso de este año, la banda se enfocó en terminar su disco Elefante Rosa, que fue publicado el 20 de agosto de 2022 en tiendas digitales de música tales como Spotify, YouTube, etc,.

Elefante Rosa será presentado este viernes 21 de abril en el Centro Cultural Fontanarrosa. El material empezó a grabarse en el año 2017, pasando por distintos estadíos y con mucho esfuerzo y convicción se pudo terminar en julio de 2022.