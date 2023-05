El cuerpo en el jueves pero la cabeza en el lunes: Caova perdió y se mete en el play in

El cuerpo en el jueves, la cabeza en el lunes. Caova perdió en casa frente a Olimpia de Paraná por 93 a 84, terminó su campaña en la fase regular de la zona 1 de la región Litoral de la Liga Federal en el noveno puesto y se mete en el duelo de play in que deberá disputar ante Atlético Tala en terreno entrerriano.

Fue una apuesta edulcorada de ambos elencos con el objetivo de cuidar jugadores; Olegario sin Yanson ni Domínguez y la visita sin Mackinon ni Agasse, a sabiendas de que las chances de ascender posiciones eran nulas o escasas.

En ese contexto, el duelo fue de alto goleo, de defensas laxas pero también de gran paridad, con Olimpia al frente con su mano caliente, pero también momentos de superioridad local de la mano de Correa cuando Olimpia apostó al recambio.

En el segundo tiempo, el partido se picó después de una falta antideportiva (muy clara) de Burgos y posterior salida con inexplicable protesta. Caova la pasó mal por un rato, pero después mostró su amor propio y orgullo herido para dar pelea hasta el cuarto de cierre.

Sin embargo, no hubo forma de rescatar el partido y sufrió su decimocuarta derrota para terminar la fase regular en el último puesto. El play in le brinda el lugar para una revancha.

SÍNTESIS

CAOVA 84: Iñaki Saenz 14, Santiago Giraudo 10, Mauro Burgos 9, Juan Mécoli 2, Pablo Mécoli 26 (fi), Jeremías Minzer 9, Lucas de la Vega 0, Maximiliano Pace 0, Franco Correa 14. DT: Néstor Gnass.

OLIMPIA 93: Enzo Passadore 23, Francisco Frávega 21, Valentín Sánchez 7, Lucca Azoge 4, Luciano Santana 19 (fi), Matías Vilanova 15, Luciano Romero 2, Felipe Mitre 0, Brian Rouge 2. DT: Pedro Ayala.

ESTADIO: Caova

ÁRBITROS: Marcelo Varela y Gianni Príncipi

PARCIALES: 26/32, 44/50 y 58/72

LA TABLA DE LA ZONA 1

Provincial 13-2

Santa Paula 11-5

Paracao 9-7

Sportsmen 8-8

Almagro 7-8

Sionista 7-9

El Tala 7-9

Olimpia 7-9

Caova 2-14

Resta

Viernes: Almagro vs. Provincial

LA TABLA DE LA ZONA 2

Central Entrerriano 9-3

Centro Bancario Gualeguay 7-5

Racing Gualeguaychú 7-5

Social San José 6-6

Atlético Rosario Tala 5-7

Ferro de Concordia 4-8

Neptunia 4-8

PLAYOFFS

LITORAL

Se jugará un primer play in cruzado entre zonas, a un partido con localía para el mejor ubicado el día 15 de mayo. Los cruces serán así:

Play in 1- 5° (zona 1) vs. Neptunia (7 zona 2)

Play in 2- 6° (zona 1) vs. Ferro (6 zona 2)

Play in 3- Atlético Tala (5 zona 2) vs. Caova (9 zona 1)

Play in 4- 7° (zona 1) vs. 8° (zona 1).

Los ganadores pasan de ronda al segundo play in, para los cuales se integra a los terceros y cuartos de cada zona, también a un juego en casa del mejor posicionado. Jugarán de la siguiente manera, el 18 de mayo:

Play in 5- 3° (zona 2) vs. Ganador Play in 4.

Play in 6- 4° (zona 2) vs. Ganador Play in 1.

Play in 7- 3° (zona 1) vs. Ganador Play in 3.

Play in 8- 4° (zona 1) vs. Ganador Play in 2.

Tras la instancia de play in, los primeros y segundos de cada zona se integran a la postemporada y se da comienzo a los playoffs, a jugarse los días 21, 23 y 24 de mayo, con formato 1-2 y ventaja de localía al mejor ubicado. Los enfrentamientos se darán de esta forma: 1° (zona 1) vs. Ganador del play in 6, 2° (zona 1) vs. Ganador del play in 5, 1° (zona 2) vs. Ganador del play in 8 y 2° (zona 2) vs. Ganador del play in 7. Quienes se impongan pasan a playoffs inter conferencias.