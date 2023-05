Temperley ganó en la Superliga y en la B Talleres sigue perfecto

La octava fecha de la Superliga se abrió el jueves con triunfo contundente de Temperley frente a Saladillo por 123 a 37 apoyado en 19 puntos de Augusto Capra.

En la zona 1 este viernes jugarán desde las 21.30 Atalaya ante Regatas. Para el domingo está programado Fisherton con Unión de Arroyo Seco, en tanto que el 17 jugarán Caova ante Ciclón y el 22 Newell’s con Atlantic. Debe reprogramarse Unión y Progreso frente a Provincial. El lunes habrá un pendiente entre Newell’s y Provincial.

En el grupo 2 El Tala será local este viernes ante Echesortu, Gimnasia con Los Rosarinos Estudiantil (va a las 20.30), Sportsmen frente a Sportivo América y Tiro Suizo ante Alumni de Casilda. El domingo se medirán Talleres de Arroyo Seco frente a Náutico y Central con Libertad.

En la Primera B continuó la acción de la fecha siete con victoria del líder invicto de la zona 2, Talleres de Villa Gobernador Gálvez, que superó a Paganini Alumni en Granadero Baigorria por 91 a 83. Echesortu B se impuso a Náutico B 68 a 59 y Provincial B derrotó a Gimnasia C 69 a 55.

La continuidad del grupo 2 tendrá a Maciel con Servando Bayo. Para el domingo está programado Echesortu B con Provincial B.

La zona 1 de la B tendrá este viernes desde las 21.30 a Fortín Barracas vs. Atalaya B, Garibaldi de Fray Luis Beltrán vs. Atlantic B, Red Star de San Lorenzo vs. San Telmo de Funes y a las 22 Gimnasia B vs. Independiente de Ricardone.