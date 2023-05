Provincial va a Esperanza como juez de la definición del cuarto puesto

Provincial visitará este viernes desde las 22 a Almagro de Esperanza en busca de un triunfo para agigantar su récord de número uno del Litoral, a la vez que será juez de la definición de algunos de los puestos de cara a los cruces de primera ronda.

Es que si el Rojo le gana a Almagro le dará una mano importante a Sportsmen y lo dejará cuarto en la tabla, lo que le permitiría al Verde esquivar la primera fase de play in. De lo contrario, será Almagro el que clasifique y Sportsmen el que esté en la pelea desde el inicio de la postemporada el próximo lunes. Otro que espera para conocer puesto y adversario de la primera etapa de playoffs es El Tala.

El Rojo es el primero de la zona 1 y descansará en las dos primeras series, para luego entrar a la acción junto a Santa Paula de Gálvez, que en las últimas horas fichó a Maxi Martín.

LA TABLA DE LA ZONA 1

Provincial 13-2

Santa Paula 11-5

Paracao 9-7

Sportsmen 8-8

Almagro 7-8

Sionista 7-9

El Tala 7-9

Olimpia 7-9

Caova 2-14

Resta

Viernes: Almagro vs. Provincial

LA TABLA DE LA ZONA 2

Central Entrerriano 9-3

Centro Bancario Gualeguay 7-5

Racing Gualeguaychú 7-5

Social San José 6-6

Atlético Rosario Tala 5-7

Ferro de Concordia 4-8

Neptunia 4-8

PLAYOFFS

LITORAL

Se jugará un primer play in cruzado entre zonas, a un partido con localía para el mejor ubicado el día 15 de mayo. Los cruces serán así:

Play in 1- 5° (zona 1) vs. Neptunia (7 zona 2)

Play in 2- 6° (zona 1) vs. Ferro (6 zona 2)

Play in 3- Atlético Tala (5 zona 2) vs. Caova (9 zona 1)

Play in 4- 7° (zona 1) vs. 8° (zona 1).

Los ganadores pasan de ronda al segundo play in, para los cuales se integra a los terceros y cuartos de cada zona, también a un juego en casa del mejor posicionado. Jugarán de la siguiente manera, el 18 de mayo:

Play in 5- 3° (zona 2) vs. Ganador Play in 4.

Play in 6- 4° (zona 2) vs. Ganador Play in 1.

Play in 7- 3° (zona 1) vs. Ganador Play in 3.

Play in 8- 4° (zona 1) vs. Ganador Play in 2.

Tras la instancia de play in, los primeros y segundos de cada zona se integran a la postemporada y se da comienzo a los playoffs, a jugarse los días 21, 23 y 24 de mayo, con formato 1-2 y ventaja de localía al mejor ubicado. Los enfrentamientos se darán de esta forma: 1° (zona 1) vs. Ganador del play in 6, 2° (zona 1) vs. Ganador del play in 5, 1° (zona 2) vs. Ganador del play in 8 y 2° (zona 2) vs. Ganador del play in 7. Quienes se impongan pasan a playoffs inter conferencias.