El actor Jared Leto fue descubierto por un fanático mientras paseaba por Buenos Aires

A pesar de su largo recorrido como actor y como cantante de 30 Seconds to Mars, Jared Leto logró llegar a la Argentina sin llamar la atención. Sin embargo, en los últimos días un fanático lo descubrió paseando por Palermo y su estadía en Buenos Aires dejó de ser un secreto. “Estás en Buenos Aires tranqui y de pronto te encuentras a Jared Leto”, escribió un usuario de Twitter junto a una foto con el artista de 51 años.

La imagen no tardó en viralizarse y en revolucionar a cientos internautas argentinos que pidieron más datos de la ubicación del protagonista de El club de los desahuciados, Morbius y Escuadrón suicida, entre tantos éxitos. Mientras que los que conocen la zona no tardaron en darse cuenta de que la estrella de Hollywood había estado en una famosa casa de té ubicada sobre la calle Gorriti al 4800. Además, este miércoles por la noche, Leto visitó una parrilla palermitana en la que también accedió a sacarse fotos y saludar a los presentes y se retiró escoltado por personal de seguridad.

Estas en buenos aires tranqui y de pronto te encuentras a jared leto.. 🥵😨 pic.twitter.com/jxuczliwoi — Jesus Gonzalez (@jesusgonzalez19) December 27, 2022

Eso sí, el artista no mostró nada de su viaje en las redes sociales y se ha limitado a compartir publicaciones relacionadas con la Navidad y con la difusión de Twentynine Palms, su línea de cosmética natural. “Nunca me han interesado mucho los productos de belleza. Pero sí me interesa la idea de cuidarnos de la forma más natural posible#, reveló semanas atrás a raíz del lanzamiento de su emprendimiento.

Durante 2022, la Argentina ha recibido a decenas de estrellas internacionales. Algunas, vinieron específicamente por trabajo. Y otras, como Leto, por turismo. Por ejemplo, Benedict Cumberbatch llegó a mediados de septiembre para acompañar a su esposa, que estuvo a cargo de la escenografía de dos espectáculos que se presentaron en el Teatro Colón. Y luego, viajaron en familia a la Patagonia, acompañados por sus hijos.

Una experiencia completamente opuesta fue la de Cara Delevigne y Margot Robbie, ya que querían pasar desapercibidos pero su paso por Buenos Aires terminó en un escándalo. A principios de octubre fueron descubiertos por el fotógrafo Pedro Peter Orquera mientras cenaban en un restaurante en La Boca, y al ver que el hombre esperaba para sacar una fotos, Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara, amigos de las actrices, lo golpearon provocándole una lesión en el codo, por lo que fueron imputados por lesiones graves dolosas.