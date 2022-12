Murió Ruggero Deodato, el bizarro director de “Holocausto caníbal” que amaba el sexo y la sangre  

Ruggero Deodato, director de la recordada Holocausto caníbal, murió este jueves a los 83 años. El guionista y director italiano era originario de Potenza y es considerado como una gran influencia para el género denominado falso documental y found footage que llevaría al éxito en los años 90 a la película de terror The Blair Witch Project, década en la que Deodato también tuvo un éxito inesperado en la televisión italiana con la serie I Ragazzi del muretto.

Holocausto caníbal fue tan polémica que también llevó a los tribunales a Deodato por la crudeza de algunas escenas que se pensaban reales. La película narra la expedición de un grupo de antropólogos a la Amazonía brasileña para documentar las costumbres de una población que practicaba el canibalismo. Para su época, pero incluso para los estándares actuales, la película fue extremadamente violenta lo que provocó numerosas controversias e intentos de censura, al tiempo que muchos espectadores abandonaban las salas al momento de su exhibición.

Por esto mismo, el realizador se hizo muy conocido internacionalmente y se convirtió en objeto de culto para muchos aficionados. La forma en la que representaba la violencia se convirtió también en un referente para los grandes directores que vinieron después, incluido Quentin Tarantino, Oliver Stone y Eli Roth, quien le sumó con un cameo en su película de 2007 Hostel: II, en la que interpretó a un caníbal italiano que, en una escena, come carne humana. Sin embargo, la polémica de Holocausto caníbal sigue generando ruido a su alrededor por sus innecesarias escenas de crueldad animal.

Polémica o no, para bien o para mal, la película es pionera en el género “mockumentary”, de terror, que se ha convertido en un formato con sus propios códigos surgidos a partir de esta forma de narración que no escatima en lo explícito.

Entre sus otros trabajos en el cine también se destacan la pionera en el género caníbal italiano Mundo caníbal, mundo salvaje, Trampa para un violador, Los invasores del abismo, Los Bárbaros e Infierno en el Amazonas, todas sucesoras del mayor éxito de su carrera.

En los años 90, tras la desaparición del cine de género en Italia, Ruggero Deodato dirigió varias telenovelas, entre ellas The Boys of the Wall, Noi siamo angeli (con el astro del cine Bud Spencer) y Padre Hope. Y en 2016 presentó, en estreno mundial, la película Ballad in Blood en el Festival de Cine de Lucca, al tiempo que dos años después fue el turno de un cómic ilustrado (con arte de Miguel Ángel Martín) que servía como la secuela nunca realizada de la inmanente Holocausto caníbal.