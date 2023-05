De vuelta a casa: Pocho Palacios es nuevo entrenador de Social Lux y buscará revertir el mal momento

El ex capitán se calzará el buzo del club donde jugó más de diez años y en el que ya dirigió femenino e inferiores, con la difícil misión de sacar a Mercadito del último puesto de la tabla de posiciones. “La situación del club pedía que no le demos la espalda”, afirmó el nuevo técnico del Verde

La derrota del pasado domingo 1-0 como visitante ante Oriental y el mal inicio de campeonato que viene atravesando Social Lux (marcha último con apenas un punto) llevó a su dirigencia a tomar la decisión de cambiar el entrenador. La salida acordada de Guillermo Cambiaso quedó confirmada y en la jornada del martes comenzó el ciclo de un “viejo” conocido de la casa: Mauro Palacios, para todo Mercadito, simplemente Pocho, quien vistió la casaca del club durante más de diez años entre fútbol de once y futsal, además de dirigir el femenino (fue campeón en 2021 de la Primera B) y divisiones inferiores.

Ahora el ex volante y capitán del Verde vuelve a barrio Ludueña para tratar de enderezar el rumbo y poner al club en los primeros planos del torneo, donde se acostumbró a estar en el último tiempo. En esta dura misión estará acompañado por Eduardo Ortiz, Ariel Cabrera y Agustín González, Orlando “Lalo” Mesa y Carlos Rodríguez. El primer partido será este domingo a las 14.30 como local contra Sportivo de Álvarez, que hasta aquí suma cinco puntos y adeuda su partido contra Pablo VI de visitante.

Después de su primera práctica al frente del equipo, Pocho charló con El Hincha sobre los motivos que lo llevaron a aceptar este desafío de Mercadito, el plantel con el que se encontró y el cariño que recibió en su vuelta al club.

—Pegas la vuelta al club e imagino sensaciones encontradas, cambió de cómo estaba cuando fuiste a cómo está ahora.

—Un montón. Lo pensaba todo el día y hace poquito hice una publicación que el día que debuté tenía una banda de nervios, de ansiedad y todo. Y creo que en esta etapa sentí lo mismo al empezar. Tenía esos nervios de ser la primera vez, de ocupar un rol especial y bueno, la ansiedad, todo conjugado con eso hizo que sean sensaciones lindas. En aquel momento era jugando, ahora como entrenador ha pasado agua bajo el puente, como se dice.

—Imagino que la experiencia que has vivido de dirigir femenino, jugar rosarina, eso me parece que también ha formado a otra persona.

—Sin dudas. El camino recorrido hasta el día de hoy fue largo, he pasado millones de situaciones que me han hecho crecer desde todo aspecto y bueno no sé si era o no el momento, creo que la situación del club pedía que no le demos la espalda. Y bueno, acá iniciamos.

—La otra vez charlando con Ariel Cuffaro Russo me decía: “Uno le tiene un cariño al club, no se formó acá, estuvo, y en este momento no le podía decir que no”. ¿Lo sentís así?

—Coincido plenamente. No somos nacidos acá, pero creo que el club a mí me ha dado un montón de cosas. He pasado muchas situaciones acá dentro que no podía no estar y no poner el pecho en esta situación. Creí que debía decirle “sí”.

—Y me marcaba algo que te aplica también en tu caso: “A los entrenadores lamentablemente nos llaman cuando las cosas no andan bien. Es muy raro que te busquen cuando un equipo está bien”. Eso coincide, lamentablemente, con el momento de Social.

—Sí, como te decía, por ahí uno cuando dice que es el momento y salió así, salió de esta manera, no le vamos a buscar más vueltas y bueno acá estamos otra vez, una vez más iniciando un nuevo camino.

—En lo personal imagino que contento y con esa tranquilidad de conocer la Rosarina, más allá de que han cambiado algunos clubes, otros no.

—Yo tengo una un pensamiento de la Rosarina: pueden pasar muchos jugadores pero la esencia de cada club es tremenda y vos sabes que hay equipos que juegan de cierta manera por historia. Entonces eso de conocer a cada club lo tengo, jugué diez años y lo tengo muy presente.

—Y respecto al plantel, distinto al último que vos integraste.

—Totalmente y eso también es algo que ayudó para estar en esta situación, que no sean ex compañeros míos y que se haya renovado el grupo creo que es un plus y por lo que he estado observando hay material.

—Venís trabajando en lo que es el femenino canalla con juveniles y más allá de que cambia el club, ¿cuánto sirve eso para este momento?

—Todo suma, es toda experiencia. Y estar en el femenino también te hace tener otra mirada sobre esto, estar preparado, te da ese toque diferente que creo que también hizo al camino mío y me sirvió como experiencia para hoy poder estar acá.

—Uno veía gente que a lo mejor no está en el club pero que vino al primer día, amigos, ex jugadores. Eso también es un poco de lo que despierta tu vuelta al club, gente que te quiere y que se acercó para saludarte y que obviamente uno imagina que el domingo va a estar acá.

—Eso me movilizó en lo absoluto, la verdad que debo ser sincero en eso: tengo un montón de mensaje de gente que se predispone para hacer cualquier cosa y eso creo que es la esencia de Social Lux. Y la verdad que me llena de orgullo porque quizás algo bien habremos hecho antes y hoy se arrimaron, como decís, mucha gente, no solo por estar acá sino por mensaje y eso está bueno porque hace unir a la familia.