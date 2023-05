El Hincha

Otra baja más

Brighton cambió condiciones y finalmente Mascherano se queda sin Buonanotte para el Mundial Sub 20

Una ausencia sensible para la Selección Argentina a días del comienzo del certamen que se jugará en suelo argentino y que se disputará entre el 20 de mayo y el 11 de junio: el ex Central no cerá cedido por el club inglés y no será parte del plantel nacional