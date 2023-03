Crimen de Jimi Altamirano: a un mes reclamaron justicia frente a Tribunales

Familiares y amigos del músico y artista callejero Lorenzo “Jimi” Altamirano, asesinado hace un mes frente a la puerta 6 de la cancha de Newell’s, se manifestaron este miércoles frente a Tribunales, donde reclamaron que avance la investigación. “Jimi presente”, rezaba en una de las pancartas que desplegaron para mostrar el descontento por la falta de respuestas por parte de la Justicia.

En el medio de la manifestación se sumaron dos personas bastante extrañas: una que hablaba en portugués e insultó a los manifestantes y otra que increpó a los agentes de tránsito. Pero los manifestantes no reaccionaron y se mantuvieron en su reclamo por el esclarecimiento de la muerte de Jimi.

Jésica, amiga la de la víctima, dijo que espera que el caso no se archive, ya que no hay ningún avance en el caso. Y pidió que no sólo se llegue a las personas que dispararon sino a las que planificaron el crimen: “Queremos pedirle a la gente un poco de empatía, y saber que decimos todos somos Jimi porque a cualquier persona le puede pasar”.

“Pedimos justicia, frente a Tribunales, como hicieron y hacen quienes pasaron por algo como esto”, señaló Daniel Gómez, padrastro de Jimi. “Nada se sabe: Fiscalía está investigando pero todo va muy lento, y nadie nos dice nada. Estamos como el primer día”, admitió.

Hasta ahora la investigación ratificó que Jimi no tenía vínculo alguno con la barra brava de Newell’s ni con negocios ilegales. “Lo único nuevo que nos dijeron es que fueron cuatro personas los que lo levantaron en 27 de Febrero e Iriondo”, notificó Daniel. “Luego, lo ejecutaron en la cancha. El auto utilizado lo encontraron, quemado, a las pocas cuadras”.

“Estamos destruidos. Todos los días hay muertes, muertes, muertes. No quiero hablar porque no sé nada, pero no sé hasta dónde se va a llegar. Y no sabemos a dónde ir”, lamentó.

En la convocatoria pidieron a la sociedad “no ser indiferentes” y replicar: “Todos somos Jimi”. “Es que cualquiera puede ser Jimi”, ratificó su padrastro. “No tienen piedad; nos están matando como a perros. No echo la culpa a nadie, pero algo tiene que cambiar. No se puede seguir así: ¿quieren que cada uno salgamos con un arma a la calle y se arme una guerra civil?”, inquirió.