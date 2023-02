Marcha por Jimi: pidieron Justicia por el crimen del músico que atribuyen a un hecho mafioso

Familiares, amigos marcharon este domingo en Oroño y 27 de Febrero, pidiendo justicia por el crimen de Lorenzo «Jimi» Altamirano, el músico asesinado el pasado miércoles en la puerta del estadio de Newell’s. “Los esperamos a todos los que están cansados de cómo se vive en esta ciudad. «Jimi» hubiera querido marchar por cualquiera de ustedes”, refería la invitación en redes sociales. Por el homicidio, que hasta el momento no tiene detenidos, los investigadores sospechan que el joven fue capturado al voleo y ejecutado para brindar un mensaje mafioso. Algo que nunca había ocurrido hasta el momento. Con carteles, pintadas y cánticos, los manifestantes reclamaron justicia por el crimen.

“La noche del miércoles 1° de febrero, Lorenzo Altamirano estaba volviendo a su casa después de ensayar con su banda, cuando fue secuestrado y golpeado en un auto para luego llevarlo frente a la cancha del club Newell’s Old Boys, para ser asesinado de tres tiros: uno en la cabeza, otro en el estómago y el restante en su mano”, precisaron. “Dejaron el cuerpo en la calle con un mensaje dirigido a barrabravas y narcotraficantes. Jimi no pertenecía a ninguna agrupación de ese estilo y no le interesaba el fútbol. Jimi era un pibe como vos y como yo, malabarista y músico, que sólo volvía a su casa después de compartir una tarde con amigos”, lamentaron en un comunicado.

Lorenzo vivía en Lima al 2900, Villa Banana. Sus vecinos solían verlo en bicicleta, siempre con los materiales que usaba para hacer malabares. “Era un punkie, tocaba en una banda llamada Bombas de Rabia, callejeaba mucho, trabajaba en los semáforos, cuidaba autos. Pero era antifútbol, no tenía nada que ver con Newell’s”, contó a los medios una persona que lo conocía.