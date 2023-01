Carlachiani y Fernández, los dos mejores en la encuesta de entrenadores de Primera A

Pablo Fernández y Ángelo Carlachiani fueron elegidos como los mejores jugadores de la temporada de la Primera A en la tradicional Encuesta de El Ciudadano en la que los entrenadores votan a los destacados de la campaña. La única consigna a respetar a la hora de emitir la opinión es no votar a los jugadores del equipo que dirigieron.

En los resultados quedó en evidencia la notable campaña de Provincial, la temporada brillante de Regatas y la sorprendente tarea de Atlantic Sportsmen, aunque en las menciones una vez más quedó en evidencia que Rosario siempre es cantera de talento y polo de atracción de jugadores, más allá de las problemáticas que en muchos puntos siguen siendo las mismas con el correr de los años y no se encuentra solución.

Los MVP fueron Pablo Fernández de Provincial y Ángelo Carlachiani de Regatas, seguidos por el pibe Tiago Gromico.

Fernández acaba de comenzar su enésima pretemporada en el básquet, pero no pierde la pasión, las ganas y el entusiasmo. Por eso a pesar de todos los reconocimientos que supo ganar, le da felicidad esta elección de los entrenadores en su ciudad: “Primero quiero agradecer y después contar que me pone muy contento porque fue un año en el que disfruté muchísimo jugar el torneo y hacerlo con este cuerpo técnico y compañeros. A eso le sumo que se lograron los objetivos con mi club”.

“Fue un gran plantel, porque por los diferentes torneos tuvimos que rotar bastante y allí se notó el compromiso de los chicos y del cuerpo técnico para cumplir los objetivos. Esta es una distinción individual pero fruto de una labor grupal”, cerró el símbolo del Rojo, que sigue cumpliendo sus sueños en el regreso a Provincial.

Otro que retornó a la ciudad es el parejense Ángelo Carlachiani, quien fue determinante en Regatas y en el torneo con su capacidad de para hacer un poco de todo y hacerlo bien.

“Agradezco el reconocimiento a los entrenadores que votaron, me pone contento y motiva para seguir mejorando. También agradezco al equipo y al club que me abrieron las puertas en mi vuelta al básquet de Rosario”, relató el ex jugador de Sportivo Las Parejas y Sportsmen, quien agregó: “Nos propusimos un objetivo cuando arrancamos con la pretemporada y nunca nos desviamos de eso. Sufrimos bajas muy importantes, que después se transformaron en una gran oportunidad para los chicos del club que demostraron estar a la altura. Pienso que la clave para lograr el ascenso estuvo ahí, en la fortaleza del grupo que se formó. Además del trabajo que viene haciendo la gente del club desde hace algunos años”.

Como revelación fue elegido Tiago Gromico, quien además dio pelea por el MVP y por el puesto de base. El pibe venía de ser MVP en 2021 de la temporada de la Primera B, se quedó en Atlantic y a pesar de las lesiones tuvo una temporada de ensueño y jugó una serie final de playoffs brillante. Una vez más el talento que surge en la ciudad aparece también en nombres como García o Morello, entre otros.

El mejor entrenador de la temporada fue Gustavo Lalima, quien en su momento ganó la encuesta de la elite local con El Tala en un par de ocasiones y que en esta oportunidad fue el guía del Provincial campeón. A veces se prioriza escoger al que hace más con menos y se relega a quien gana con equipos de renombre, pero aquí la elección unió todo. Obviamente también fueron mencionados Germán Vitelli y Marcelo Santinelli, entrenadores de los otros elencos que fueron sensación en la campaña.

“Quiero agradecer a todos los que me votaron. Es un alegría y satisfacción que a pesar de la edad que tengo (risas) los jóvenes entrenadores hayan valorado el trabajo que hicimos. Es una caricia al alma, es lindo que encima te elijan los pares, porque respeto y valoro el trabajo de cada uno de ellos. Tengo que agradecer también a Provincial por el proyecto que está llevando adelante, desde la dirigencia hasta los hinchas y un enorme”, relató Tete y se refirió también a los artífices del éxito: “Eterno agradecimiento a los jugadores, ya que gracias a su entrega, pasión y desempeño, uno logra los objetivos que se propone. Ellos son lo más importante que tiene este juego. Y obvio que esto no es una distinción personal sino de todos, desde el primero al último integrante del cuerpo técnico”.

En el arbitraje hubo una votación repartida y los destacados fueron Franco Petrone y Alberto García, un joven y un experimentado. Ambos fueron elegidos en la pasada campaña en diferentes categorías. También fueron mencionados Olga Zucchio y Juan Jerez.

Al momento de votar al quinteto ideal, Juan Francisco Soler se quedó con el puesto de conductor. El entrerriano, líder de juego y también anotador en Unión de Arroyo Seco, le ganó la pulseada a Tiago Gromico y a Renzo D’Amari.

Como escolta el foco se puso en el pibe Julián García, otra de las voces jóvenes de un Atlantic que se reinventa y da que hablar. Juli sacó 8 votos de los 12 posibles, por encima de Gromico, Gastón Pérez y Buda Rodríguez.

En el puesto de alero, Ángelo Carlachiani ganó una ajustada votación frente a Pablo Fernández en el choque de MVP. Dino Abratte y Miguel Cardoso también fueron mencionados entre los entrenadores.

En los puestos interiores los votos tuvieron como protagonistas a tres jugadores de Provincial y uno de Regatas. Como ala pivot el elegido fue el entrerriano Federico Pérez, el tercer “extranjero” del quinteto. Fede superó 6 a 3 a Pablo Fernández.

Y como pivot Gonzalo Garrofé (6) de Regatas le ganó el duelo a Matías Quiroga (4) y a Fede Pérez (2), ambos internos del Provincial campeón.

Tanto Fede Pérez como Garrofé habían igualado en la elección 2021 en el puesto de pivot de la Primera A.

Quinteto ideal

Mejor jugador

Revelación

Mejor DT

Mejor árbitro

Gustavo Lalima (Provincial)

1 Soler, Gromico, Dino Abratte, Carlachiani, Garrofé. 2 Carlachiani. 3 Morello. 4 Vitelli. 5 Petrone

Germán Vitelli (Regatas)

1 Gromico, Julián García, Cardoso, Federico Pérez, Quiroga. 2 Gromico 3 Gromico 4 Santinelli 5 Jerez

Marcelo Santinelli (Atlantic)

1 Soler, Gastón Pérez, Pablo Fernández, Carlachiani, Quiroga. 2 Pablo Fernández. 3 Morello. 4 Lalima. 5 Alberto García.

Germán Andersen (Calzada)

1 Soler, Julián García, Carlachiani, Federico Pérez, Garrofé. 2 Carlachiani. 3 Julián García. 4 Santinelli. 5 Petrone

Luciano Martín (Unión de Arroyo Seco)

1 Gromico, Julián García, Carlachiani, Pablo Fernández, Federico Pérez. 2 Pablo Fernández. 3 Gromico. 4 Lalima. 5 Petrone

Walter Pedemonte (Los Rosarinos Estudiantil)

1 Soler, Julián García, Carlachiani, Pablo Fernández, Federico Pérez. 2 Pablo Fernández. 3 Gromico. 4 Lalima. 5 Zucchio.

Julián Oña (Sportivo Federal)

1 Gromico, Julián García, Carlachiani, Pablo Fernández, Garrofé. 2 Carlachiani. 3 Julián García. 4 Santinelli. 5 No vota.

Hugo Juan (Alumni de Casilda)

1 Soler, Julián García, Pablo Fernández, Villavicencio, Garrofé. 2 Pablo Fernández. 3 Gromico. 4 Lalima. 5 Alberto García.

Guillermo Pio All (Libertad)

1 Soler, Julián García, Carlachiani, Federico Pérez y Matías Quiroga. 2 Carlachiani. 3 Carlachiani. 4 Andersen. 5 Alberto García.

Gonzalo Pastorino (Puerto San Martín)

1 Soler, Facundo Rodríguez, Pablo Fernández, Federico Pérez, Garrofé. 2 Federico Pérez. 3 Gromico-Esteban Pérez. 4 Lalima. 5 No vota.

Juan Manuel Carazay (Universitario)

1 Gromico, Julián García, Pablo Fernández, Federico Pérez, Matías Quiroga 1. 2 Gromico. 3 Esteban Pérez. 4 Lalima. 5 Zucchio.

Claudio González (Talleres de Villa Gobernador Gálvez)

1 D’Amari, Gromico, Carlachiani, Federico Pérez, Garrofé. 2 Gromico. 3 Gricevic. 4 Santinelli. No vota

MVP

Pablo Fernández 4

Ángelo Carlachiani 4

Tiago Gromico 3

Federico Pérez 1

REVELACIÓN

Tiago Gromico 4,5

Felipe Morello 2

Julián García 2

Esteban Pérez 1,5

Ángelo Carlachiani 1

Santiago Grgicevic 1

DT

Gustavo Lalima 6

Marcelo Santinelli 4

Germán Vitelli 1

Germán Andersen 1

ÁRBITRO

Franco Petrone 3

Alberto García 3

No vota 3

Olga Zucchio 2

Juan Jerez 1

BASE

Francisco Soler 7

Tiago Gromico 4

Renzo D’Amari 1

ESCOLTA

Julián García 8

Tiago Gromico 2

Gastón Pérez 1

Facundo Rodríguez 1

ALERO

Ángelo Carlachiani 6

Pablo Fernández 4

Dino Abratte 1

Miguel Cardoso 1

ALA PIVOT

Federico Pérez 6

Pablo Fernández 3

Ángelo Carlachiani 2

Gonzalo Villavicencio 1

PIVOT

Gonzalo Garrofé 6

Matías Quiroga 4

Federico Pérez 2