Se presentaron nuevas unidades del sistema de Transporte Urbano

Rosario ya comenzó a transitar el camino que lo conduce hacia un nuevo sistema de Transporte Urbano de Pasajeros. La puesta en funcionamiento de estas nuevas unidades es parte de un proceso que incorpora sustentabilidad, inclusión y accesibilidad sobre uno de los servicios más importantes para la ciudadanía.

Con una inversión superior a los 200 millones de pesos, la intendenta Mónica Fein encabezó la presentación de las primeras 25 nuevas unidades de la nueva empresa Movi. Los colectivos ya están en funcionamiento y renovarán por completo la prestación de la Línea 122. En las próximas semanas, se sumarán el resto de coches de similares características, que permitirán no solo la actualización de la flota, sino que además generarán un servicio más eficiente y confortable.

El acto se realizó en la mañana de este lunes en la explanada del Museo de la Ciudad. “Esto marca el inicio del nuevo sistema de transporte público de Rosario, que aspiramos sea el mejor sistema del país”, dijo la intendenta Mónica Fein y sumó que estos colectivos ya llevan la marca de la nueva empresa Movi, que fusionará la Semtur y La Mixta y tendrá un directorio integrado, “que partirá de la experiencia, la historia de estas empresas públicas y junto a los trabajadores vamos a construir este sistema del futuro, basado en el diálogo con los vecinos y vecinas de toda la ciudad, en nuestro Pacto de Movilidad y el Plan Integral de Movilidad”.

“Hemos invertido 200 millones de pesos, se han adquirido 77 unidades 0 kilómetro, con piso bajo, aire acondicionado y una tecnología Euro 5, mucho menos contaminante”, afirmó. La mandataria habló sobre el estado de la licitación del nuevo sistema: “ahora estamos en proceso de evaluación de las ofertas. Esperamos en este trimestre poder adjudicarlo y a partir de ahí las empresas tiene tres meses para comprar las unidades de este tipo, y poder estar en el último trimestre del año con todas unidades como las que se ven hoy”.

Fein agradeció “a todas las organizaciones de personas con discapacidad que nos han ayudado también a desarrollar, con tecnología propia de la Semtur, diversos dispositivos que los hacen más seguros e inclusivos. Para poder de ahora en más que todos los colectivos que adquiere el estado y que por supuesto que exija al sistema privado, tengan estas condiciones”.

La secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado, explicó: “Estas unidades prestarán servicio en la 122, y no es casualidad que hayamos elegido esta línea, que recorre una buena parte de la ciudad, que sale del oeste, recorre el centro y llega hasta la parte sur, en Ayacucho, pero no lo pensamos como una línea, para nosotros estamos implementando corredores y en un trabajo conjunto con Ambiente y Espacio Público, los llamamos corredores ambientales, porque en ellos estamos haciendo un plan intensivo de mantenimiento, la colocación de carteles pescantes que, por su ubicación en altura, facilitan la visualización para quienes transitan las avenidas”.

“También se están pintando los cordones de Presidente Perón, y en esta avenida por ser diagonal nos permite pensar en otras intervenciones urbanas, que significa mejorar la calidad del espacio público y la seguridad de los peatones”, dijo la titular de Transporte y mencionó que se está renovando todo el mobiliario urbano con los nuevos refugios sobre esa avenida.

Alvarado agradeció a las organizaciones MUCAR, Sin Barreras y otros “que nos ayudan a que todos los días hagamos un transporte más inclusivo y estos coches no solamente tienen accesibilidad para personas con movilidad reducida, también sumamos otros pedidos que ellos nos realizaron y que pudimos construir juntos”.

Detalles de los nuevos colectivos

Su estética, funcionalidades, tecnología y características mecánicas, se adaptan al futuro sistema de transporte, específicamente a las exigencias establecidas en la red primaria, que está compuesta por aquellas líneas que circularán por los principales corredores de la ciudad.

Los coches están equipados con nuevos conceptos estructurales y soluciones tecnológicas a las exigencias urbanas, y utiliza un sistema frenos antibloqueo (ABS) que evita que en un frenado de emergencia las ruedas se bloqueen, con lo que el vehículo no solamente desacelera de manera óptima, sino que permanece estable y direccionable durante la frenada, esto genera mayor condición de seguridad.

Al mismo tiempo, todas las unidades tienen motor trasero, caja automática, suspensión neumática, cuentan con aire acondicionado, son adaptadas, con piso bajo y un sistema de arrodillamiento que ofrece a los pasajeros un acceso rápido y cómodo.

Todos estos coches tienen un sistema automático de apertura y cierre de puertas, si el vehículo no se detiene no se pueden abrir las puertas y si las puertas no se cierran no puede volver a arrancar, además de tener limitadores de velocidad para garantizar las velocidades máximas admisibles.

En su interior se puede apreciar luz intermitente para el aviso de paradas, en el acceso los pasamanos cuenta con cartel táctil con el número de línea en braile y pulsadores bajos ubicados a 90 cm del piso para comodidad de aquellas personas que se movilicen en sillas de rueda; cabe destacar la incorporación de dos asientos especiales para personas de movilidad reducida y cinturones inerciales.

La experiencia del Euro V

Un dato sobresaliente sobre estas nuevas unidades, es la profundización de la política en relación a la incorporación de tecnología Euro V para el Transporte Público de la ciudad. En consonancia con la gestión Municipal dirigida a la sustentabilidad, estos coches generarán beneficios mediombientales enfocado en la reducción de las emisiones de gases contaminantes.

Con el Euro 5 se disminuye en un 80% el humo que sale por el caño de escape de los colectivos. Y si hacemos una analogía con respecto a otros recursos, un vehículo con Euro 1 contamina el equivalente a cinco con Euro 5. Y por esto en las calles con carriles exclusivos será donde comiencen a transitar estos colectivos con esta tecnología.

Innovación tecnológica

“Hay una clara decisión del Estado en innovar, con desarrollos propios de los trabajadores de la empresa pública, para brindar más y mejor información al usuario”, destacó Alvarado. Las unidades traen consigo tecnología de vanguardia, estas innovaciones incluyen un sistema de información multimedia integral a bordo, sumado a la prestación de internet wifi gratuito para el pasajero. Con similares características a las ya implementadas en la Línea de la Costa y la línea de trolebuses K.

En su interior cuenta con pantallas de 24 pulgadas de alta definición, que brindan información audiovisual referida a los recorridos de las líneas, principales puntos de arribo, sentido de circulación, avisos previos de paradas relevantes en relación a la intersección y los posibles trasbordos que el usuario puede realizar, pensando esto en el nuevo sistema de transporte. Esta herramienta funciona mediante el geoposicionamiento de la unidad a partir del sistema de GPS presente en toda la flota. También tienen carteles led en los laterales para identificar las líneas, parlantes externos que junto a otros que habrá en algunas paradas servirán para que quienes esperan el colectivo puedan escuchar el arribo de las unidades.

Estas iniciativas intentan fortalecer el manejo inclusivo de la información hacia los pasajeros en general y, especialmente, aquellos con disminución visual y auditiva. Cabe destacar que el diseño y desarrollo de esta tecnología fue llevado a cabo por el equipo del área de tecnología de la empresa Semtur.

La historia de la Semtur

La empresa del Estado municipal comienza a dar sus primeros pasos un 7 de mayo del 2002, cuando se crea por ordenanza, para dar solución a la crítica situación que atravesaba un sector del transporte urbano, luego de la quiebra de la Empresa Transporte General Belgrano S.A. Allí se tomó el desafío “de iniciar una nueva experiencia en el transporte urbano de la ciudad, retomando la historia del transporte en Rosario, cuando el municipio era un protagonista fundamental”, dijo el entonces intendente Miguel Lifschitz. Por ese momento Belgrano controlaba las líneas 121, 122, 123 y la Rosario-Perez.