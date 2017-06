Sampaoli, tras el triunfo: “El nivel de contundencia no fue tan alto”

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, reconoció hoy que su equipo falló en la contundencia pese a vencer 6 a 0 a Singapur, en el segundo amistoso al frente del equipo. En una breve conferencia de prensa, el DT dijo que de haber estado más fino en la terminación “hubiéramos tenido cifras muy pocas veces vistas en el fútbol”. Además, destacó la predisposición para trabajar de los futbolistas y volvió a pedir el “apoyo de la gente” de cara a las próximas Eliminatorias. Apurado porque debía regresar hacia Argentina, Sampaoli destacó que vio “una gran predisposición para ejecutar una idea nueva” y remarcó que “eso es un buen comienzo para todo lo que viene”. El entrenador manifestó que “el partido estuvo resuelto mucho antes que finalice” aunque valoró que nunca se bajó el nivel de intensidad. “Este inicio nos da ilusión de acercarnos a la gente. Aspiramos a que nuestro entusiasmo se contagie en el país porque le damos la ilusión a la gente que el equipo está vigente. Necesitamos mucha gente con la camiseta argentina puesta de cara a lo que viene”, dijo. Sampaoli sostuvo que “hay conclusiones buenas más allá de las diferencias futbolísticas” con Singapur y se mostró satisfecho porque “los jugadores transpiraron la camiseta aun con el partido resuelto”. “Todo el mundo corrió para recuperar. No sufrimos ningún contratiempo, estuvimos siempre en campo rival. Se pudo trabajar en base a las debilidades del adversario y encontramos un grupo predispuesto para elaborar cada rasgo del partido. Si hubiéramos sido más contundentes, estaríamos hablando de cifras muy pocas veces vistas en el fútbol”, cerró.

