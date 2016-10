Proyecto busca modificar ley que regula cobros inmobiliarios

Con apoyo del gobierno provincial, una ONG local presentará un proyecto en la Legislatura santafesina para modificar la ley que regula las comisiones inmobiliarias. El fin es que las mismas sean abonadas por los propietarios y no por los inquilinos.

La propuesta surgió del Centro de Estudios Metropolitanos Concejalía Popular, una organización que desde hace años viene pugnando por los derechos de los inquilinos.

La presentación se realizó ayer en la sede local de la Asociación Empleados de Comercio, que así mostró su apoyo al proyecto.

De todas formas, en esa línea lo más saliente fue la presencia del ministro de Producción santafesino, Luis Contigiani, lo que le entrega aún más peso y respaldo a la iniciativa.

Según recordaron ayer desde la ONG, un proyecto similar ya se aprobó en la Legislatura de Buenos Aires a principios de octubre, por lo que la idea no sólo es ponerlo en práctica en Santa Fe sino dar la discusión en varios puntos del país para lograr mayor adhesión.

El fin que se persigue es evitar la especulación inmobiliaria.

“Buscamos la modificación de la ley 13.154 que regula los honorarios que perciben las inmobiliarias, y exigimos que se limite el gasto al locador y no al inquilino”, sintetizó el integrante de Concejalía Popular Ariel D’Orazio.

Por su parte, el titular de esa organización, Nire Roldán, planteó que lo que se quiere en la práctica es cambiar la redacción de los artículos 12 y 61.

“De ninguna manera se le puede repetir el cobro de la comisión u honorarios al locatario. No debería suceder ni en los alquileres de viviendas ni en los locales comerciales”, puntualizó.

En ese marco, Roldán volvió a mencionar que las denuncias de los inquilinos que llegan a diario a la ONG siguen siendo de lo más variadas.

“En general, son planteos vinculados a los abusos en los contratos de alquiler, como las exigencias desmedidas con las garantías. Hoy, el 82% de los casos que nos llegan tienen una o más cláusulas abusivas. Eso hay que modificarlo”, apuntó.

Con todo, D’Orazio señaló que de no poder avanzar con los cambios se buscará, al menos, un objetivo de mínima.

En ese marco, el dirigente recordó que actualmente la comisión se fija en el 5 por ciento del total del contrato. Si se pone de ejemplo un vínculo entre las partes por dos años de alquiler a 10 mil pesos mensuales, lo que debe pagarse es 12 mil pesos.

“En caso de que no salga la modificación que estamos planteando discutiremos al menos ese monto. En Buenos Aires se limitó para que esa cifra no supere un mes de alquiler. Hoy en Santa Fe se promedia un mes y medio y al momento inicial del contrato. Y eso no corresponde”, sostuvo.

Ya hay casi 2 mil locales cerrados

La Concejalía Popular también presentó ayer el Índice Metropolitano, una herramienta con la que se busca establecer acuerdos entre distintas partes para dejar sin efecto las indexaciones encubiertas que se pactan en los contratos de alquiler.

Según explicó Roldán, la intención de fondo es impedir que se sigan cerrando locales comerciales en Rosario. Desde la ONG, señalan que ya son casi dos mil los inmuebles ociosos en la ciudad.

La iniciativa establece que para el caso de la renovación contractual de un local se aplique como máximo ese Índice Metropolitano, que supone una media entre el aumento paritario de los trabajadores mercantiles, los municipales de la provincia y la suba salarial de los docentes santafesinos.

La idea es que esa media se constituya como porcentaje máximo de aumento anual a aplicar en un contrato comercial.