“No se reabrirán las paritarias”

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que este año “no” se reabrirán paritarias, ya que la “inflación está bajando drásticamente”, y anunció que “antes de fin de mes” será enviado al Congreso el proyecto de ley para reformar el impuesto a las Ganancias. “En el segundo semestre la inflación está cayendo drásticamente, como lo anticipamos”, afirmó el jefe del Estado, quien además vaticinó que “vamos a ir creciendo”.

Macri se expresó de este modo en declaraciones radiales formuladas a Cadena 3 desde Hangzhou, China, tras la reunión bilateral que mantuvo con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en el marco de la cumbre de los líderes del Grupo de los Veinte (G20). Sobre el impuesto a las Ganancias, dijo que están “las escalas para hacer las modificaciones”, realizadas por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y que serán enviadas para el tratamiento legislativo “antes de fin de mes”.

“Como yo les prometí en el segundo semestre la inflación está cayendo drásticamente”, afirmó Macri, tras considerar que esa es “otra de las estafas por la cual Argentina no crecía”, tras considerar que estamos en el “uno coma y algo como prometimos”.

Además, dijo que “a partir de ahora, con el campo que está empujando, Brasil que ha dejado de caer, vamos a empezar a ver sectores que se están recuperando, y el año que viene vamos a crecer”.

En ese sentido, señaló: “El consenso de economía dice que vamos a crecer más del 3%, nosotros creemos el 3,5 y los más optimistas dicen el 5%”.

“Yo confío en el diálogo que tenemos con la CGT”, afirmó el mandatario al ser consultado sobre la multitudinaria marcha nacional de la CTA, tras señalar que “ellos siempre tuvieron una posición extrema”. Y subrayó: “Soy optimista, he dialogado con muchos gremialistas, y encuentro un eco en que hay que alejarse de la receta del populismo, del facilismo, que lleva a la frustración y a la larga se paga”.

Sobre la respuesta que espera la CGT del gobierno para evitar un paro, Macri aclaró que si bien no estuvo en la reunión, los ministros de Trabajo Jorge Triaca, y de Producción Francisco Cabrera “estaban contentos porque se planteó una agenda de temas razonables”.

En ese contexto, hizo un balance “positivo” sobre su presencia en la Cumbre del G20: “Vine a buscar de qué manera hay más inversiones” para Argentina y generar “más empleo”, explicó.

Consultado sobre si se sintió condicionado por el pedido de los empresarios argentinos, de “no reconocer a China como una economía de mercado”, el presidente dijo que “no” y agregó: “Nosotros tenemos como prioridad defender el trabajo de los argentinos, pero eso llevará mucho trabajo en conjunto entre los gremios, las empresas y el gobierno, para ver cuáles son los caminos de lograr productividad, mejorar la calidad y la capacidad de competir”.

Al respecto, el jefe del Estado agregó que “el gobierno ve los números donde los niveles de importación han sido mínimos”, tras sostener que hubo “un enorme desmanejo de los números”, al sostener que “se trabaja sector por sector porque los argentinos necesitamos comprar productos de máxima calidad con el menor precio posible”.

Gremios: baja la inflación

La inflación desaceleró al 1,8% mensual en julio y acumuló un alza del 45,4% promedio en el año, informó ayer el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), que engloba a casi 50 gremios. Según este estudio, el salario real cayó 7,9% en julio respecto de noviembre de 2015, cuando se iniciaron los relevamientos. Los precios aminoraron su ritmo de crecimiento en medio de la recesión y la marcada caída del consumo, pero el problema sigue afectando con mayor dureza a los hogares con menores ingresos con, por ejemplo, los alimentos al tope de los incrementos.

Alza en jubilaciones y AUH

El gobierno oficializó ayer el alza del 14,16% en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), que por ley deben ajustarse este mes. Así quedó establecido a partir de dos resoluciones de la Ansés publicadas en el Boletín Oficial. La ley de Movilidad Jubilatoria establece que los haberes previsionales deben ajustarse en marzo y septiembre de cada año. Con el incremento de septiembre –que lleva el haber mínimo a $ 5.661,16– los haberes llevan acumulados un aumento del 31,68% en 2016. El haber medio se elevó de $ 8.135 a 9.287 y el máximo, de $ 36.330 a 41.474.

Micheli: “La CGT va a convocar a un paro nacional”

El jefe de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, aseguró ayer que el secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, y otros sectores de la CGT, le manifestaron su compromiso de “convocar” en el corto plazo a un paro general “si no hay respuesta” al reclamo de reapertura de paritarias. “Yo supongo que la CGT no sólo nos va a apoyar sino que va a ser convocante también del paro”, sostuvo el gremialista en declaraciones a FM Blue acerca de la iniciativa que anunciaron las dos vertientes de la CTA durante el acto que cerró la Marcha Federal del viernes pasado en la Plaza de Mayo. “Tuve contacto con Pablo Moyano. Ellos también están de acuerdo en ir al paro si no hay respuesta”, agregó sobre sus gestiones con la CGT.

Reutemann tildó de “desestabilizadora” la marcha federal

El senador nacional del bloque Santa Fe Federal Carlos Alberto Reutemann calificó ayer de “desestabilizadora” la Marcha Federal realizada el viernes último por los diferentes gremios enrolados en las dos CTA. Al respecto, el ex piloto de Fórmula Uno agregó que “se nota cierto movimiento político de desestabilización”. El dos veces ex gobernador santafesino formuló esos conceptos minutos antes de sumarse a la reunión convocada por el gobernador Miguel Lifschitz, para tratar el tema de la inseguridad en Santa Fe, encuentro que se realizó ayer en la sede de la gobernación provincial en Rosario, y de la que participaron otros 16 legisladores nacionales.

Macri dio un mensaje a favor de un sistema comercial “abierto, inclusivo y fuerte”

El presidente Mauricio Macri brindó ayer un mensaje de apertura al mundo y destacó que con su asunción la Argentina “ha dejado atrás años de populismo”, en el cierre de su participación en la Cumbre del G20, que se realizó en China con la presencia de los máximos líderes mundiales.

Macri se pronunció a favor de un sistema comercial “abierto, inclusivo y fuerte” para potenciar “el impacto positivo de las inversiones” y generar “prosperidad” en la economía mundial, al hablar en la tercera sesión plenaria de la cumbre que se celebró en la ciudad de Hangzhou.

“En la Argentina ya dejamos atrás el aislacionismo que obstaculizaba nuestra integración con el mundo”, remarcó el jefe de Estado en una clara crítica a su antecesora, Cristina Kirchner, al tiempo que planteó que el país “tiene mucho para aportar en la producción de alimentos de calidad”.

Durante su participación en el último día del encuentro de las máximas potencias mundiales, Macri además aprovechó para mantener cinco reuniones bilaterales para atraer inversiones, con los presidentes Mariano Rajoy (España), Vladimir Putin (Rusia) y Joko Widodoy (Indonesia), y los primer ministro Narendra Modi (India) y Malcolm Turnbull (Australia).

El jefe del Estado reivindicó en este escenario la nueva postura de la Argentina en su desafío internacional: “Queremos generar confianza y ya hemos empezado por 30 de las 48 reformas recomendadas por el G20”, remarcó.

A su vez, aseveró que el país necesita impulsar “muchas obras de infraestructura”, pero advirtió que para ello es indispensable que pueda acceder a “financiamiento a largo plazo”, mientras que reiteró la “firme convicción de trabajar conjuntamente” con todos los países integrantes del G-20, a los que llamó a “mostrar liderazgo y determinación para lograr un comercio abierto, sostenible e inclusivo, basado en reglas claras”.

La sesión, que se desarrolló en el Centro Internacional de Exposiciones de Hangzhou, también incluyó intervenciones de los presidentes de Francia, Francois Hollande; de Estados Unidos, Barack Obama; de Egipto, Abdel Fattah al Sisi; de México, Enrique Peña Nieto, y de Turquía, Recep Erdogan. Además, expusieron la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, los primeros ministros de Italia, Matteo Renzi; del Reino Unido, Theresa May, y de la India, Narendra Modi, y el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, entre otros líderes.

Tras las últimas bilaterales y luego de tres días de agenda cargada, Macri y su comitiva, que incluyó a la primera dama, Juliana Awada, emprendieron su regreso a Buenos Aires.

