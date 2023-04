Viernes Santo: el arzobispo de Rosario dejó mensaje de Pascua y habló de los problemas sociales

Este Viernes Santo el arzobispo de Rosario, Eduardo Eliseo Martín, habló en Radio 2 y habló sobre la crisis que vive Rosario y la Argentina, dejó un mensaje de Pascua y también se manifestó en relación al clásico del fútbol rosarino: el partido a disputarse el domingo entre Newell’s y Rosario Central.

El arzobispo habló sobre los problemas sociales que mantienen a Rosario y Argentina y la crisis de violencia, inseguridad y desigualdad que se vive y dijo que se “se necesita inteligencia para entender la complejidad del problema, voluntad política para empezar a resolverlo y una constancia en el camino que se quiere emprender”.

También planteó que al ingresar en “un clima pre electoral” ve difícil “que la política se ponga de acuerdo” porque cada sector quiere presentar propuestas atractivas para ganar las elecciones.

“Pero llegadas las nuevas autoridades a fin de año tiene que haber un consenso por amor al pueblo. Se deben dejar los egoísmos de lado”, solicitó y añadió: “Los problemas no los resolvieron los de antes, los de ahora y no los van a hacer mágicamente los que vengan. Si no se resuelve nos va a terminar devorando a todos”.

Como mensaje de Pascua Eduardo Eliseo Martín dijo que cada persona puede “sencilla y humildemente hacer el bien” y que dentro del “panorama dramático y tan difícil” sostiene que hay “más bien que mal”.

“Si no, la vida no se mantendría en nuestra ciudad. La gente que sale a laburar todos los días da un signo de esperanza, el laburante que sale todas las mañanas de su casa aun afrontando estas dificultades”, señaló.

Por último se refirió al clásico rosarino del domingo y sostuvo: “Ruego que sea un espectáculo de bien, de alegría. El deseo es que podamos vivir en paz, por lo menos en esta Pascua en Rosario, que podamos tener un respiro, es posible vivir en una convivencia más sana. Es posible una Rosario distinta”.