¡Vamos los pibes! El Sub 17 argentino ya tiene medio pasaje mundialista

El equipo que dirige Placente derrotó 2-1 a Venezuela y es uno de los tres líderes en el hexagonal que define cuatro plazas para el Mundial de la categoría que se iba a jugar en Perú y aún no tiene sede definida. Santiago López anotó los dos tantos y otrra vez fue figura el "Diablito" Echeverri

Luego del fracaso reciente del seleccionado Sub 20 dirigido por Javier Mascherano, que quedó fuera del Mundial y entró por la ventana al conseguir Argentina ser sede (se oficializará en las próximas horas), los pibes del Sub 17 van por la reivindicación y tras ganarle a Venezuela quedaron a un paso de conseguir uno de los cuatro pasajes al Mundial de la categoría, que se iba a jugar en Perú y aún no tiene sede definida.

El estadio Rodrigo Paz Delgado, de la ciudad de Quito, fue la sede del triunfo argentino, el segundo en el hexagonal final y quinto sobre seis partidos en el torneo. Los goles los anotó el delantero de Independiente Santiago López.

Con esta victoria, Argentina encabeza la fase final junto a Brasil, ambos con seis puntos. El combinado dirigido por Diego Placente enfrentará el lunes a Paraguay desde las 16 en el mismo estadio en busca de un nuevo triunfo que le asegure su boleto mundialista.

Con un eventual triunfo en la próxima fecha, Argentina quedará inalcanzable para Paraguay, que no suma unidades, al igual que Venezuela y Chile, que se enfrentarán entre sí.

El primer gol albiceleste llegó cuando el defensor de Boca Dylan Gorosito fue hasta el final de la cancha, tiró el centro y López, delantero blindado por Independiente con una cláusula de 15 millones de dólares, apareció por detrás de Claudio “Diablito” Echeverri para anotar.

Cuando estaba por terminar el primer tiempo, Ian Subiabre (River) se abrió paso con una gambeta, pateó al arco, el arquero Jorge Sánchez dio rebote, tapó el intento de Gustavo Albarracín (Talleres de Córdoba) pero nada pudo hacer ante la nueva aparición del goleador de la noche.

Después de jugar con Paraguay, Argentina se enfrentará ante Ecuador, el jueves 20 a las 18 y ante Brasil, el domingo 23 en el mismo horario.

El Mundial Sub 17 se disputará entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre en sede a confirmar luego de que la FIFA retirara la organización a Perú por incumplimiento en el plan de infraestructura.