Unos 200 empleados de la tabacalera local siguen esperando que la Justicia Federal los deje trabajar

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa Bronway se volvieron a manifestar este jueves frente a la Afip en defensa de sus fuentes laborales. Es que desde hace un mes las máquinas de la empresa están paradas y varios de los 200 empleados están suspendidos. Todo se debe a una medida cautelar que la Justicia Federal le otorgó a la empresa, con lo que pueden funcionar, pero por distintas trabas oficiales esa medida nunca se pudo poner en funcionamiento. Lo que los trabajadores piden es que los dejen trabajar.

El conflicto con las tabacaleras nacionales es que el impuesto al atado de cigarrillos está fijado de acuerdo al precio de mercado de las multinacionales, no por porcentaje, por lo que excede el monto que la empresa obtienen por un paquete de tabaco en los kioscos. El problema lo tienen todas las tabacaleras nacionales que son pymes, que funcionan con medidas cautelares. En el único lugar que esto no sucede es en Santa Fe.

Rodrigo, uno de los trabajadores, explicó a El Ciudadano que el conflicto arrancó en diciembre. “Nosotros nos manifestamos y la Justicia nos otorgó la medida cautelar el 29 de diciembre y desde ese día, que nos tendrían que haber entregado las estampillas, la Afip no lo hizo y empezó a dilatar el proceso con cuestiones que no tienen que ver con la cautelar en sí”:

Rodrigo asimismo aseveró: “Bronway cumplimentó todas las declaraciones juradas, presentó todas las notas a Afip, y Afip no responde, no responde ni que sí ni que no. Por eso es también la manifestación”.

Explicó además que durante la feria judicial metieron trabas, con animosidad. “Lo que están buscando que cierre Bronway. La planta está parada. Hay gente suspendida, de ahí para acá lo que único que hizo Afip fueron cosas extrañas”, destalló.

Rodrigo contó que la Afip metió ahora un recurso extraordinario en la Corte para que se suspenda la cautelar “algo nunca visto en el país. Ya no sabemos que pensar. Creemos que todo es contra Bronway”. Y detalló que una de las tabacaleras, Sarandí, que es de capitales brasileros, ni siquiera es una pyme y funciona con cautelar como todas las otras.

“Ya estamos faltando en la góndola, es un daño muy grande. No somos sólo nosotros, hay más 1500 personas afectadas entre distribuidores y personas que venden el producto”.