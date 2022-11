Una única empresa concentra el 80% del servicio privado de recolección de residuos y el Concejo pide regular el servicio

El sector empresarial rosarino padece un problema que podría comprometer la higiene urbana de la ciudad: en el marco de una ordenanza que obliga a locales e industrias a contratar a empresas privadas de recolección de residuos especiales para su tratamiento, se detectó que una empresa, controladora del 80% del mercado de recolección de residuos diferenciados, aumentó un 300% el precio de su servicio en lo que va del año 2022. El Concejo Municipal aprobó un decreto que encomienda al Ejecutivo una reunión entre los comercios y las empresas prestadoras de servicio para negociar las condiciones de una prestación justa de la recolección.

Según la normativa vigente, los comercios o industrias mayores a 85 metros cuadrados deben contar con recolección diferenciada de residuos la cual sólo cuenta con 5 empresas aprobadas por el municipio para poder prestar ese servicio. De esas empresas, la firma Clean City controla el 80% del mercado de recolección de basura especial en estos comercios. Este nivel de monopolización del servicio y de ausencia de reglamentación para la elaboración de los costos, dieron por consecuencia que la empresa aumentara un 300% la tarifa de contratación.

El concejal Pedro Salinas fue quien llevó adelante esta iniciativa en carácter de urgente, denunciando que de no remediarse esta situación, los comerciantes no pagarían la tarifa y esto llevaría a una eventual acumulación de cantidades no gestionadas de residuos. El decreto determina que el ejecutivo municipal debe convocar, en un plazo de 15 días, “una mesa de conciliación a la cual se citará a los representantes de comercios, instituciones e industrias que encuadren en la tipología ‘grandes generadores o generadores especiales de residuos’, según lo estipulado por la ordenanza Nº 7.600/2003, y a los representantes de las empresas habilitadas para la prestación del servicio de recolección diferenciada” para así elaborar los acuerdos necesarios entre las partes para “retomar una correcta, justa y normal prestación del servicio”.

La libertad de la selva

“Lo que nunca hizo en términos normativos la Municipalidad Rosario en generar un mínimo esquema regulatorio sobre todo lo que hace la fijación y los métodos de actualización de los precios de este servicio”, explicó a El Ciudadano el concejal Salinas, y agregó: “Al día de la fecha, lo que esto ha generado es un escenario que está lamentablemente consolidado, donde las cinco empresas privadas habilitadas por el Municipio para prestar este servicio a comercios e industrias, una sola de estas empresa, que es Clean City ha acaparado el 80% de este mercado”.

Es decir, la empresa tiene una posición dominante “muy significativa” y, debido a la falta de reglamentación y limitaciones normativas en la ordenanza “lo que se ha dado durante el transcurso de este año es que esta empresa ha aumentado los costos de su servicio un 300%”. Salinas entiende que esta situación “es animalada porque si uno revisa los principales aspectos de la composición de la estructura costos del servicio, los tres grandes ítems que explican esos costos ninguna desde ya alcanzó el 300%”. Según el edil de Ciudad Futura, “ni los convenios colectivos de trabajo de los empleados que trabajan en estas empresas prestatarias de servicio, ni los combustibles, ni el material rodante, el mantenimiento” responden a estos niveles de aumento, de manera tal que no se justifica de ninguna manera los incrementos de la tarifa de servicio de recolección.

“Nosotros lo que estamos solicitando es que el Ejecutivo tenga una reacción rápida, convocando una mesa de consideración a las asociaciones, cámaras que nuclean a los distintos establecimientos comerciales”, sostiene el concejal. El decreto además exige que el Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público municipal confeccione, en articulación con el Servicio Urbano de Mantenimiento Ambiental Rosario (Sumar), un índice testigo de estructura de costos del servicio de recolección y transporte diferenciado de residuos, “a los fines de contar con una referencia técnicamente solvente para contrastar con las facturas expedidas por las empresas prestatarias del servicio”. Los actos administrativos pertinentes para la regulación de la recolección de residuos.

“De no corregir esta situación, vamos a tener un correlato muy concreto: cientos de comercios gastronómicos e industrias se van a ver imposibilitados de afrontar el pago de estas tarifa, lo que van a hacer es arrojar su residuos con un nivel de volumen que los contenedores que están en la vía pública van a desbordar de basura, por lo cual vamos a tener un problema muy profundo de higiene urbana”, advierte el concejal.

Ordenar la basura

Actualmente, tres las empresas se encargan de recolectar los residuos domiciliarios de la ciudad son las dos firmas privadas Lime Rosario y LimpAR, y la empresa estatal Sumar, las cuales se reparten la higiene de la ciudad formando tres zonas de recolección domiciliarias: el Norte (las calles desde Avenida Pellegrini hacia la dirección del norte) a cargo de LimpAR, mientras que el Sur (desde Avenida Pellegrini hacia sur) bajo la responsabilidad de la firma Lime. El distrito centro, los Fonavis y las avenidas importantes de la ciudad son higienizados por Sumar.

Las concesiones de las dos recolectoras privadas tenían fecha de caducidad en julio de este año, pero la legislatura municipal concedió la prórroga de los mismos por el término de dos años, en lo que es, en palabras del edil Salinas, el contrato “más oneroso que tiene la Municipalidad de Rosario”. El objetivo de la prórroga es el de ganar tiempo y avanzar en la formulación de un nuevo pliego y llamado a licitación para cubrir las tareas de higiene en la zona norte y sur.

“En este momento estamos estudiando los pliegos de bases y condiciones para ajustar el nuevo servicio de recolección de residuos, el cual es el contrato más oneroso, el más caro que tiene la municipalidad de Rosario”. Este año, el Concejo aprobó una ordenanza que establece el sistema de reciclaje y recolección social, es decir, esos productos que en buena medida también se pueden abordar haciendo presente a un sector importante: los recuperadores urbanos.