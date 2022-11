Aceiteros pide una compensación por los descuentos en Ganancias o eliminación del impuesto

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) advirtió que si no existe un acuerdo para que los trabajadores dejen de recibir importantes descuentos en concepto de Impuesto a las Ganancias, llevarán adelante fuertes medidas de fuerza hacia fin de año. Plantearon que así como existió un dólar diferencial para los agroexportadores sojeros, se debería implementar un beneficio que exima a los trabajadores de la quita de parte de su sueldo en concepto de ese tributo nacional.

El 84% de la producción de aceite y molienda del país se tiene lugar en el departamento San Lorenzo. El enclave industrial ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario cuenta con aproximadamente 4 mil trabajadores que se encuentran bajo el convenio colectivo del sector. Pese a la suba del “piso” del mínimo no imponible a 330 mil pesos, la gran mayoría de ellos seguirán alcanzados por Ganancias.

Desde hace algunos días los gremios aceiteros vienen planteando la posibilidad de contar con una alternativa de compensación por los descuentos que figuran en sus recibos de sueldo. De hecho, ya mantuvieron reuniones con referentes de la Afip, quienes manifestaron que evalúan opciones dentro de la legislación vigente, e incluso reconocieron que Economía estudia alternativas para atenuar los descuentos.

Uno de los planteos del sector aceitero a la hora de presentar esta queja, tiene que ver con que, en relación al monto gravado, terminan pagando mayor nivel de Impuesto a las Ganancias que sus propios empleadores, ya que las empresas tienen la posibilidad de descontar innumerables gastos ocasionados por la actividad, algo que no pueden hacer los empleados. De hecho consideran que el tributo desincentiva a la posibilidad de asumir nuevas responsabilidades, sumar horas extra o antigüedad, ya que todo contribuye a alejarse del piso del mínimo no imponible y por ende que aumente la carga impositiva.

En diálogo con El Ciudadano, el secretario general de Soea, Daniel Succi, manifestó: “Ya presentamos un planteo para ver qué vuelta le buscamos al tema del Impuesto a las Ganancias. En primer lugar, hay que re categorizar las escalas que hace 2 años que no se vienen actualizando. A los de categoría inicial los agarra la escala 1, pero a la mayoría de los nuestros le está pegando la cuarta categoría”.

El descargo de aceiteros no es un reclamo aislado, sino más bien una consigna que empieza a agrupar a distintos sindicatos a nivel nacional. Durante octubre, la Asociación Bancaria, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos (APDFA), el Sindicato de las Telecomunicaciones de Buenos Aires (FOETRA), el Sindicato de los Profesionales de las Telecomunicaciones (CEPETEL) y la Unión Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones (UPJET) conformaron un frente para la eliminación del impuesto.

Estos sectores intentarán instalar el debate como tema de campaña, algo que se asemeja a lo ocurrido en la previa a la elección presidencial del 2015, cuando un tópico recurrente de la oposición era Ganancias. La propia Cristina Kirchner ya mencionó el tema en una de sus últimas apariciones. Durante su acto en la sede de la UOM en Pilar, destacó que durante su gobierno hubo menos empleados pagando el tributo en comparación con la gestión precedente, aunque en este caso tomó una posición más afín a los trabajadores, y consideró que en realidad quienes deberían afrontar una mayor carga tributaria deberían ser las empresas que perciben ganancias extraordinarias.

Revisión de los descuentos o conflicto

Respecto al pedido de aceiteros en la región, Succi explicó: “Pedimos la eliminación de Ganancias en el sector porque nuestras empresas son las que están aportando al gobierno. De alguna forma hay que buscarle la vuelta. A las empresas en su momento les pusieron el dólar a 200 pesos para la soja y lo que no habían trabajado en cuatro meses, lo hicieron en 25 días durante septiembre”.

La lógica de este sector sindical es que, así como el gobierno nacional favoreció a las grandes agroexportadoras con un incentivo como lo fue el dólar soja, ofrezcan a los trabajadores algún tipo de compensación por los descuentos que están recibiendo en concepto de Ganancias. Por el momento, el gremio está apelando a las vías administrativas, pero ya anticipan que, de no haber una respuesta concreta antes de fin de año, puede haber un conflicto laboral que entorpezca la productividad del sector.

“Ya llegamos a un acuerdo con las empresas por un aumento, pero ahora ese no es el resultado, estamos poniendo parches. En diciembre viene la gratificación, el aguinaldo, las vacaciones y cuando te descuidaste, pasaste determinado monto y por varios meses el promedio te hace pagar el impuesto”, deslizó el referente del Soea.

Consultado sobre este tema, el economista Sergio Arelovich consideró difícil la posibilidad de una eliminación del tributo, como piden varios gremios, y consideró: “Lo que se puede hacer es generar herramientas de compensaciones para que el Impuesto sea menor. No se puede eliminar o no cobrar el impuesto. Lo que sí hay que tener en claro es que hay conceptos que no entran en Ganancias, y como no entran en Ganancias podrían ser utilizados como parte de la remuneración”.

En este sentido, el economista aclaró: “Pero es un arma de doble filo, porque eso después puede permitir en manos de la patronal discutir cuales son los nuevos básicos a partir de los que se van a discutir los incrementos para futuras paritarias, es un tema delicado”.