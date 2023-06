Un abrazo para seguir construyendo desde la solidaridad a pesar de los robos en La Lagunita

“Este abrazo solidario no sólo es por el Centro Cultural La Gloriosa, es por todas las organizaciones sociales, las escuelas y los clubes que están pasando situaciones de inseguridad. Esto no se soluciona con un patrullero enfrente, se soluciona con un Estado presente”. Así explicó Candela –integrante de La Gloriosa en barrio La Lagunita–, la situación que atraviesan durante la actividad que se hizo este miércoles a las 11 y convocó no sólo a los miembros del centro cultural sino también a vecinos que decidieron sumarse para apoyar a la organización, luego que les robaran las herramientas y maquinarias del taller de Armado de Instrumentos y Luthería.

La Gloriosa nació hace ocho años cuando Nelson, su referente, decidió dar apoyo escolar a los chicos del barrio en una especie de plaza en la cuadra de calle 1818 al 3600, a una cuadra de bulevar Seguí al 6600. Después se trasladaron una casa donde sumaron el merendero, alfabetización para adultos, guardería, huerta y panificación.

A medida que las familias se iban involucrando, las y los jóvenes de La Lagunita los siguieron y se apropiaron del espacio. Ahora son protagonistas en las actividades para juventudes y llevan adelante la organización de los demás talleres de fotografía y edición de videos, fútbol mixto y boxeo.

“El Centro Cultural La Gloriosa no sólo se trata de producción y talleres también es un espacio de militancia, recreación y lo más importante de contención a todos nuestros pibes porque nos enfocamos en sacar adelante a cada uno ellos”, es la frase que remarcan desde la organización y que resume la frustración que les generó no tener las máquinas.

El robo al taller de armado de instrumentos caló hondo en La Gloriosa, no sólo porque habían llevado a cabo múltiples actividades para comprar las máquinas necesarias para dejar las guitarras listas para la venta sino también porque ahora van a tener que empezar desde cero.

“El taller tiene 10 alumnos que se quedaron sin su entrada de dinero porque conseguían las guitarras del cirujeo o alguien las donaba y después de arreglarlas, las ofrecían en el barrio. También hubo vecinos que trajeron instrumentos para repararlos. El taller va a seguir, Cristian, el profesor, nos ayuda con sus materiales, pero nos dejaron sin nada. Se llevaron hasta la caja de herramientas”, explicó Candela.

En el reclamo de este miércoles estuvieron todos los miembros de La Gloriosa junto a vecinos de La Lagunita. Llegaban casi al centenar y tenían carteles con la frase “la violencia no se combate con más violencia”, que reafirma su compromiso con el barrio.

“El abrazo es para el barrio, para que el Estado esté presente. Por los cables que se robaron a la vuelta y dejaron a los vecinos sin luz e internet; por el medidor de agua que le sacaron hace unas semanas a la escuela, por los robos de mercadería, mecheros y ahora de las máquinas que La Gloriosa viene sufriendo desde principios de año como también los que afectaron al Salón de Usos Múltiples (SUM) El Cañaveral”, enumeró Candela.

A medida que la joven hablaba, las personas se pusieron una al lado de la otra a lo largo de media cuadra. Todos contra la pared, bien juntos, en una especie de contención simbólica, de darse fuerzas para seguir militando ese espacio que ofrece una alternativa para hacer frente a una realidad social que afecta a jóvenes y adultos por igual.

Para colaborar

El profesor del taller de Armado de Instrumentos y Luthería contó que justo el jueves de la semana pasada habían podido sumar la pistola para pintar y que fue robada el viernes por la madrugada.

“Lo más urgente que necesitamos para reactivar las capacitaciones es la pistola para pintar, después le siguen: la caladora, pulidora, lijadora y por último, la cierra circular. También se llevaron la caja con herramientas, así que se acepta todo lo que puedan aportar”, explicó Cristian.

Desde La Gloriosa apelaron a la solidaridad de la ciudadanía y dijeron que quienes desean colaborar con herramientas y máquinas que ya no usen son más que bienvenidos. A su vez, dijeron que pueden conseguir movilidad para retirarlas. Quienes puedan dar una mano se pueden comunicar con Candela al celular: 341-2154931