Triunfazo de Sportsmen en la Copa Santa Fe ante Unión con Dalpino impresionante

En un enorme partido, Sportsmen Unidos superó en la noche del lunes a Unión de Santa Fe por 86 a 84 en el primer juego de la serie de segunda ronda de la etapa de Liga de la Copa Santa Fe.

En el equipo local sobresalió el joven Francisco Dalpino, autor de 31 puntos y jugadas determinantes en el cierre, a quien secundó el pivot Nicolás Boixader con 17 y 14 rebotes y tanto Joaquín Cingonali como Martín Allende anotaron 10 puntos cada uno.

En la visita, dirigida por Seba Puñet y que contó con algunos de los habituales jugadores de la rotación de Liga A más muchos jóvenes, hizo 34 Ayan Núñez de Carvalho y 10 Gastón Bertona y Nicolás Reynoso.

¿Sorpresa? No tanto. ¿Mérito? Seguro. Este buen equipo de Unión para la Copa Santa Fe no debe sobrevalorarse pero tampoco subvalorarse. Sportsmen le ganó a un conjunto con jugadores que tienen minutos en Liga A y con juveniles de la cantera. No era un rival sencillo, tampoco imposible. Entre los dos regalaron un gran espectáculo y encararon el torneo con seriedad, lo que vale mucho.

Sportsmen hizo pesar su juego rápido y presión para sorprender a un elenco visitante con altibajos y que sufrió a la hora del recambio. El trabajo interno de Boixader fue un gran recurso para sumarse a lo que habitualmente brinda el perímetro del Verde.

Sin embargo, el ritmo de Unión y el descomunal trabajo de Ayan Núñez le permitió a los visitantes emparejar las acciones, lo que sumado a un buen lapso defensivo los puso al frente en el marcador.

Pero cuando parecía que entraba al peor momentos de su juego, Sportsmen encontró en su presión y en los robos el camino para torcer el rumbo, metió una racha que le permitió recuperar el liderazgo y con pinceladas de Dalpino en el cierre le ganó el duelo a Ayan Núñez y le dio el primer chico al Verde. Ahora, a esperar la revancha del día 7 en el Malvicino.

SÍNTESIS

SPORTSMEN 86: Hospital 8, Allende 10, Cingolani 10, Zapata 2, Boixader 17, Dalpino 31, Tripelli 0, Munich 0, Seveso 8. DT: Cristian Le Bihan.

UNIÓN DE SANTA FE 84: Salaberry 4, Micheloni 4, Reynoso 10, Godoy 1, Acuña 9, Bertona 10, Nuñez de Carvalho 34, Fleury 3, Peralta 0, Chamorro 9. DT: Sebastián Puñet.

ESTADIO: Alfredo Figna

ÁRBITROS: Moncada, Capdevila y Villarreal

COMISIONADO: Molina

PARCIALES: 27/15, 46/41 y 62/68