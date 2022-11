Una compleja intriga policial desplegada entre tiempos distantes

“La periferia” propone un viaje en el tiempo, pero no físico, sino mental a través de un supuesto juego de realidad virtual donde se compone un intrincado tejido de historias paralelas y ramificadas

Especial para El Ciudadano

El proyecto de esta serie de Amazon Prime, por varias consonancias destacables, se presentaba de antemano como una de las grandes promesas del año en relación a la ciencia ficción. Como cabeza del proyecto se encuentran Lisa Joy y Jonathan Nolan, responsables de la notable, cuanto menos en su gran primera temporada, Westworld. Junto a ellxs, Vincenzo Natali, realizador de buenas y en algunos casos singulares aproximaciones cinematográficas al género fantástico como El cubo o Cypher.

Si desde ya la reunión de este equipo implicaba buenos augurios, el hecho de que se tratase de una adaptación de la novela homónima del escritor de culto William Gibson, editada en 2014, ya sellaba sin reticencias la amplitud del proyecto. Sin embargo, La periferia, que lleva tres capítulos emitidos en la plataforma de Amazon desde el 11 de octubre, no ha logrado alcanzar el nivel de las expectativas generadas. Y no es que la serie esté particularmente mal, de ningún modo, sino que no logra aún despegarse de cierta superficialidad y de cierto peso otorgado específicamente a los vericuetos de la intriga y de la acción, sin lograr establecer algún planteo o mirada distintivos a partir de esos pormenores, finalmente, algo remanidos.

Quizás las grandes expectativas generadas, además de la novela de base de Gibson, se sustentaban de modo claro y suficiente en el delicado trabajo que Joy y Nolan habían ya realizado a partir de la simple y efectiva Westworld, esa remarcable relectura que hicieron de la película del mismo título de Michael Crichton de 1973. Allí, con sensible profundidad, el mismo dúo creativo redimensionaba aquel clásico postulando nuevas perspectivas situadas históricamente acerca de la robótica, la inteligencia artificial, y los inestables límites de la idea de lo “humano” con su profunda y perturbadora inesencialidad.

En la línea de los mejores (y finalmente pocos) aciertos de Black Mirror, ponían el dedo en la dolorosa llaga de una contemporaneidad amenazada por un despliegue tecnológico imparable y disociado de cualquier tipo de fundamentos éticos. Y allí, en ese punto, el primer problema es que en La periferia, hasta ahora, todo eso permanece ajeno, centrándose apenas el relato en los pormenores intrincados de una intriga policial que, sin dejar de resultar atractiva y cuidada en su forma, no logra despegarse de su propia superficie, para quedarse asentada con peligrosa comodidad en una innecesariamente complicada trama policial.

Dos mundos radicalmente diversos

La periferia se centra en la historia de Flynn Fisher y de Wilf Tetherton, separados geográfica e históricamente por un abismo inconmensurable: ella habita un Estados Unidos del año 2032; él, una Londres ubicada setenta años después. Ambos, mundos futuros radicalmente diversos. El punto de contacto es un supuesto juego de realidad virtual, un prototipo en testeo que no es un juego sino un nexo tecnológico entre tiempos y espacios reales, distantes y diferidos. Un viaje en el tiempo que no es físico, sino mental. Lo que se transporta es información, incluso la “conciencia” de un individuo.

En ese futuro, en el del 2100, ese “juego” es una forma de intervenir y alterar el pasado, y quizás sin consecuencias notorias para ese presente desde el cual se efectúa la alteración, ya que cada cambio genera una línea histórica diversa que no afecta a la propia. En cada cambio/decisión se deshilvana la realidad de un nuevo universo, componiendo un intrincado tejido de historias paralelas y ramificadas.

Flynn Fisher (Chloe Grace Moretz), su hermano, el exmarine Burton (Jack Raynor), y su madre, aquejada por una enfermedad terminal, viven en un pequeño pueblo del interior estadounidense, en un futuro cercano. Uno de los medios de subsistencia de lxs hermanxs es el testeo de nuevos juegos de realidad virtual.

Un universo virtual que es en realidad una forma del futuro

Ante un nuevo ofrecimiento, Flynn pone a prueba el desarrollo de un nuevo juego que parece presentar avances tecnológicos novedosos para una novedosa experiencia. Pero el hecho es que el juego no es tal cosa, sino una forma de viajar “mentalmente” en el tiempo. El universo virtual es en realidad una forma del futuro, real, concreta y físicamente existente. Y allí se aventura Flynn sin saberlo, a una Londres ubicada en el futuro en la que su “avatar” será testigo y partícipe de un hecho criminal.

A partir de ese momento, y de su encuentro con Wiff (Gary Carr), pasará a formar parte fundamental de una compleja intriga policial desplegada entre tiempos distantes. Grupos mafiosos de ambas temporalidades, empresariales o narcos, separados por una catástrofe planetaria no explicada, entran en conflicto dejando a la familia Fisher en el centro de una guerra tecnológica ultrasofisticada.

Las aristas posibles abiertas en el planteo especulativo no dejan de ser numerosas e interesantes, sin embargo <La periferia< apuesta por poner el foco de modo exclusivo en las complicaciones de la intriga policial y en las escenas de acción, desentendiéndose un poco de sus posibles alcances y quedando atada a los rudimentos algo prosaicos de un thriller por lo general demasiado convencional.

Y es que, tras la singularidad de ese encuentro de mundos distantes, finalmente el eje es demasiado simple: una mujer desaparece y dos grupos enfrentados la buscan. No mucho más que eso se avisora en lo hasta ahora exhibido.

Es claro que no se puede aún asegurar que La periferia quede asentada e inamovible en esa propuesta algo reducida, ya que recién lleva emitidos tres episodios del total. Pero también es cierto que resulta algo difícil entrever un posible despegue, más allá de algunas buenas ideas desperdigadas y olvidadas rápidamente.

Por el momento, todo lo que hay parece haber sido puesto en juego, esperando apenas por esos giros algo insospechados que de cuando en cuando estiran la intriga según una lógica ya esquemática de ciertas series. Pero habrá que ver si Lisa Joy y Jonathan Nolan aún conservan algo que finalmente se aproxime a las expectativas generadas.

La periferia / Amazon Prime / 1era. Temporada

Creadores: Lisa Joy, Jonathan Nolan, Vincenzo Natali

Intérpretes: Chloe Grace Moretz y Jack Raynor

Adaptación de una novela de William Gibson