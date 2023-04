Todo definido: la “Copa Vanina Correa” ya tiene los cruces listos para los octavos de final

Pasó la fase de grupos y ahora se viene la fase final. Desde la Asociación Rosarina confirmaron los cruces correspondientes a los octavos de final de la “Copa Vanina Correa”, un certamen que sirve como antesala a lo que serán los torneos de Primera A, B y C.

De la primera etapa participaron cuarenta equipos, divididos en diez zonas de cuatro cada uno y clasificaron a esta etapa decisiva los primeros de cada grupo y los seis mejores segundos.

Varios conjuntos terminaron con puntaje ideal luego de las tres fechas y la tabla general dejó como líder a Central con 9 puntos y +22 de diferencia de gol, seguido por Newell’s A (con 9 unidades y +16), El Torito (9/+15), Renato Cesarini (9/+14), Mitre de Pérez A (9/+13), Social Lux (9/+11), Morning Star (9/+8), Adiur (8/+7), Coronel Aguirre (8/+2), Oriental (7/+8), Central Córdoba (6/+15), Newell’s B (6/+7), Alianza Sport (6/+5), Defensores de Funes (6/+4), Fábrica de Armas (6/+1 con 9 goles a favor) y Unión Americana (6/+1 con 4 goles a favor).

Con este panorama, los cruces de octavos de final serán: Central vs. Unión Americana, Social Lux vs. Central Córdoba, Adiur vs. Coronel Aguirre, Renato vs. Alianza, El Torito vs. Defensores de Funes, Morning vs. Oriental, Mitre A vs. Newell’s B y Newell’s A vs. Fábrica de Armas.

No habrá chances de clásicos hasta una hipotética final, ya que canallas y leprosas van por distintos lados del cuadro, al igual que los elencos del Viaducto o rojiverdes y aurinegras por el lado del sur.

En esta instancia de eliminación directa, todas las series serán a un solo partido y en caso de igualdad tras los noventa minutos reglamentarios, habrá definición por penales para conocer el vencedor, que seguirá en búsqueda del primer título de la temporada.