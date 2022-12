Stallone protagoniza la serie “Tulsa King”, que ya está disponible en Paramount+

El famoso actor estadounidense Sylvester Stallone protagoniza la nueva serie Tulsa King, una producción que se puede ver a partir del pasado domingo, a través de la plataforma Paramount+, y que ya es un éxito rotundo en Estados Unidos.

En su regreso a la pantalla chica -donde se inició con unos pocos papeles en los 70- Stallone interpreta a Dwight “The General” Manfredi, un capo de la mafia neoyorquina cuyo mundo da un vuelco cuando es liberado después 25 años de prisión solo para ser exiliado por su jefe en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, donde construirá su propio grupo de soldados para establecerse en su nuevo escenario y protegerse de su pasado.

Stallone, de 76 años, se convirtió en uno de los rostros más emblemáticos de la industria del cine gracias a personajes como los inolvidables de Rocky y Rambo, entre una veintena de papeles.

Si bien en 2017 tuvo una breve participación en televisión en el drama familiar This is Us, ahora debuta como gangster en Tulsa King, donde no solo es el protagonista, sino también uno de los productores del proyecto que se estrenó en Paramount+ el domingo y que en su primera entrega tiene seis episodios.

Andrea Savage, Max Casella, Martin Starr, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza y Dana Delany conforman el elenco de la tira, creada por Taylor Sheridan -nominado al Oscar por el guion de Sin nada que perder (2016)- y con el reconocido Terence Winter (quien fue parte creativa de Boardwalk Empire y Vinyl) como cocreador.

En Estados Unidos, donde se estrenó hace algunas semanas fue todo un éxito de audiencia; rompió marcas de público y de nuevas suscripciones para el servicio de streaming. A tal punto fue el interés, que ya está confirmada una segunda temporada.