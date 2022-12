Los estudiantes secundarios desmienten que los jóvenes sean de derecha: “los medios visibilizan a esa derecha más juvenil antes que visibilizar otro tipo de reclamos”

Los estudiantes secundarios organizados entienden que hay una gran parte de la juventud que no siguen los ideales del libertarismo, y que esa idea es alimentada por quienes no buscan dar a conocer otras voces. Denuncian el "adultocentrismo" de la política y resignifican el lugar de los centros de estudiantes y el voto joven

Los analistas políticos sentencian que los jóvenes han sido atraídos por la derecha. Desde sendos editoriales hasta libros sostienen linealmente el vínculo de los adolescentes y los jóvenes con Milei y similares ¿Qué piensan los estudiantes, los más pibes sobre este señalamiento? ¿Cuáles son las metas de hoy del movimiento estudiantil? El Ciudadano dialogó con los representantes de centros de estudiantes de la ciudad sobre sus proyectos, sus inquietudes, qué piensan ante la derechización de algunos sus compañeros y sobre los matices que proponen desde la militancia juvenil.

Sofía Hernández Salamanca es estudiante de la escuela “Dr. Francisco de Gurruchaga”, presidenta del centro de estudiantes de esta institución, y afirmó que “Es una realidad que la derecha utiliza un recurso muy fuerte que es el algoritmo en las redes sociales y es donde más se llega a los pibes. Y también tiene mucho que ver el contexto que estamos viviendo: la falta de referencias dentro de nuestros propios movimientos, cuando los compañeros ven en redes sociales lo que llega de la derecha, y que sea el internet el medio de información, y no sólo en las redes sociales sino también la gente adulta en los medios televisivos que informan desde la misma perspectiva, desde la derecha terminan convirtiéndose en referentes”.

La joven aclara que “Por ahí nosotros tenemos otras vivencias en nuestras escuelas, pero en otras tenés un grupo bastante masivo que sigue a Milei”, dijo en entrevista con el programa El Mundo al Revés, al aire por Pop Rosario 96.1 FM.

Emanuel Glück estudia en el Superior de Comercio “Libertador General San Martín”, y es el titular del centro de estudiantes de su colegio. Junto con Hernández Salamanca, son actualmente la presidenta y el vicepresidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Rosario (Feser), la organización que nuclea a los estudiantes de la ciudad.

Glück dudó de la derechización de la juventud como única identificación política de los adolescentes: “Son los medios los que hacen visibilizar mucho a esa derecha más juvenil antes que visibilizar otro tipo de reclamos que tenemos otros jóvenes. Particularmente en mi escuela, sí se da eso que hay mucha juventud de ese tipo”, y responsabilizó a esa situación a las redes sociales. “Si vos llamas a la convocatoria, o a movilizarse, no se movilizan y son cuestiones que se quedan mucho en la opinión y poca práctica, que sí tenemos otros movimientos de jóvenes”.

Para ellos, el problema radica cuando las expresiones en las redes transforman los discursos odiosos y estigmatizantes en simple opinión publicable: “Los discursos violentos que se reproducen en las redes sociales, que son propiamente de la derecha, terminan teniendo consecuencias en situaciones que estamos viviendo ahora”, y citó de ejemplo el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner.

Al momento de ser consultados por los conductores sobre cómo abordar activamente estos casos, los militantes estudiantiles afirman que “tiene que ver con informar a la gente, sobre todo nuestras luchas y todos nuestros reclamos, y tratar de ser lo más tranquilos posible y lo más pasivos de este lado. Porque la confrontación y el enojarnos con ese discurso me parece que en todo caso será puertas adentro, pero puertas afuera tenemos que tratar de entrar de otra manera”, y agrega Glück: “Reaccionar de manera violenta es lo mismo que hacen ellos: entrar desde el odio hacia la gente. Me parece que entrar desde la pasividad y tratar de mostrar otro punto de vista que quizás mucha gente después se da cuenta que estaba de acuerdo y vuelve para atrás con lo que dijo, lo que pensó. Tiene que ver con no usar las mismas herramientas que usan ellos para movilizarse y juntar gente, sino buscar nuestras herramientas”.

Guardapolvos y lápices: la lucha es una sola

Durante el año, los alumnos acompañaron de manera activa los reclamos de los docentes frente al gobierno provincial y nacional, sumándose a las manifestaciones públicas de sus profesores y maestros, dado que entienden desde su lugar como estudiantes que “la educación no se puede ver sin el aporte y la construcción de les docentes, entonces es importante que en las concentraciones, en las movilizaciones que se hacen desde los gremios, nosotres también estemos apoyando”, analizó Hernández Salamanca. “Puede ser algo histórico que, como así nosotres encabezamos las luchas del 16 de septiembre, entendemos que también tienen que estar les docentes en esta situación. Nosotres también tenemos que estar apoyando esa lucha y llevándola con nuestros propios compañeros”.

“Tratar de de inculcar el tema de la lucha entre nuestros estudiantes y sobre todo ir juntos con los docentes y tratar de de hacer esos lazos de poder luchar todos juntos por una cuestión que nos compete a todos y que no solamente sea una cuestión docente, sino que la comunidad educativa está involucrada”, dijo la representante estudiantil.

“Quedarse quieto no es una solución” – Emanuel Gluck, presidente del Centro de Estudiantes del Superior de Comercio y vicepresidente de la Feser

En tanto a las formas de organización de la Feser y de los mismos centros de estudiantes, Glück describió que las reuniones son semanales entre los representantes de cada una de las escuelas o “quién puede ir”. Una vez concentrados, los jóvenes resuelven la orden del día por medio de la charla y el consenso. “Tratamos de hacerlo todo lo más democrático y consensuado posible”.

Al ser consultados sobre una posible relación con el ministerio de Educación y la posibilidad de plantear a las autoridades sobre las afectaciones que tuvo el estudiantado, los referentes estudiantiles contestaron que, en el caso de la situación docente, no tuvieron una instancia de diálogo aunque sí la han mantenido con respecto a poder asegurar las correctas y dignas condiciones edilicias de los establecimientos educativos, por la implementación e instalación de gas en las escuelas, por la adhesión e implementación del Voto Joven en Santa Fe, entre otras demandas históricas “que también involucran el salario de los docentes, porque si hablamos de cuestiones curriculares de las escuelas mantenemos ese contacto, pero tiene que ver con la lucha docente donde también estuvieron involucrados, por lo que también mantuvimos contacto con los gremios”.

El presidente del Centro de Estudiantes del Superior de Comercio y vicepresidente de la Feser, Emanuel Glück, entiende que las manifestaciones del claustro docente “también son en cuestiones de nuestra lucha, sobre todo la cuestión edilicia que es algo que en general en las escuelas se repite. Es lo que a nosotros más nos compete de la lucha docente y en lo que nosotros más llevamos adelante junto con ellos, que es como un ida y vuelta entre los dos claustros, como comunidad educativa”.

Los jóvenes estudiantes asienten en que las acciones tomadas sirven y provocan respuestas concretas una vez que unifican criterios y se organizan entre sus compañeros. “El quedarse quieto no es una solución, claramente”, insiste Glück.

Salamanca subrayó que las medidas que toman visibilidad mediática tuvieron por prólogo “un montón de otras instancias” donde los estudiantes recorrieron los ámbitos formales de discusión y reclamo con las autoridades escolares. “También hemos estado en mesas grandes de diálogo y discusión por el tema de los gabinetes psicopedagógicos, por las condiciones edilicias, por las situaciones de violencia institucional. Son temas que nuclean y que llevan también ese diálogo y que cuando no tenemos respuesta o cuando sentimos que no se nos da visibilidad, llegamos a esas medidas. Siempre tratamos de votar todas las medidas posibles antes de llegar a lo más drástico, que en realidad es lo que más sale en los medios”.

Quiera el pueblo (joven) votar

Los representantes secundarios opinaron también sobre la gran deuda de la provincia con su generación, que es implementación del Voto Joven en Santa Fe: “Históricamente, en la ciudad, en la provincia, hay una gran infravaloración hacia las juventudes. Actualmente, dentro del movimiento estudiantil secundario, nos encontramos contenides, más sabiendo que hace poco (la provincia de) Corrientes obtuvo la ley para que los pibes puedan votar a sus representantes locales y provinciales a partir de los 16 años, pero nosotros quedamos como la última provincia y la verdad que nos gustaría llevar esa lucha para poder tenerlo un día, más si estamos hablando de una soberanía popular, de ejercer democráticamente y elegir a nuestros representantes, más cuando somos protagonistas de muchas transformaciones sociales que se dan tanto en nuestros espacios, en los centros de estudiantes, como a nivel nacional”.

Esta demora en la implementación de derechos civiles se origina en la cantidad de intereses de por medio existentes, según los titulares de la Feser. Por otro lado, agregan que “los sectores que están dentro de las legislaturas son gente mucho más grande, y sectores políticos mucho más derechizados y con otras otras formas de pensar las cosas, que tiran para atrás toda esta cuestión y nos ven como sujetos no capacitados para votar”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Federación Secundarios Rosario (@feserosario)

Salamanca y Glück advirtieron que “la cuestión adultocentrista la vemos hasta el día de hoy. No por nada Santa Fe no llega a adquirir esta Ley” que le daría a los menores de edad, entre 16 y 18 años, la misma posibilidad que a sus pares del resto del país, para elegir a sus representantes a nivel municipal y local. Actualmente, las personas que están en este rango etario pueden votar presidente, pero no pueden votar concejales o al gobernador de su provincia. “Esos sectores de la derecha que se siguen manteniendo entienden que no les conviene que los pibes tengamos el derecho a elegir a sus representantes. Hay un movimiento que tiene una unidad que refiere a bloquear estas iniciativas”.

El pasado 31 de octubre, la ley nacional de voto joven cumplió su primera década de vigencia. Así y todo, Santa Fe tiene cuatro proyectos de distintas fuerzas en la Cámara de Diputados, además del proyecto del Poder Ejecutivo que se encuentra en el Senado.

Otra de las luchas de la Federación de Estudiantes Secundarios de Rosario es el impulso de la ley de Centros de Estudiantes: “Hay muchas escuelas, ya sea públicas o privadas, donde hay un montón de trabas de todo tipo, pero lo que tratamos de hacer es convocar a los chicos a las reuniones nuestras que hacemos con la Feser, formarlos y tratar de formar toda la cantidad de centros (de Estudiantes) posibles”.

“Nuestro rol como estudiantes es hacerle entender a los pibes por qué es tan importante un Centro de Estudiantes en la escuela, pero también tiene que ser un trabajo del ministerio, de la sociedad en sí y, sobre todo en las escuelas, de los directivos siendo agentes del Estado, en entender por qué un centro de estudiantes también tiene un poder institucional muy grande. No tiene porqué ser un trabajo solamente de los pibes”, sentenció Sofía.