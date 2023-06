Estrenan un documental que recopila los momentos que dieron vida al proyecto “Agitadoras en el Anfi”

La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Género y Derechos Humanos, invita a la presentación del documental Agitadoras en el Anfi, realizado por Unicanal, de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La proyección se realizará el próximo jueves 6, a las 19, en el Túnel 4 del Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río).

Agitadoras en el Anfi es un proyecto cultural de visibilización del trabajo de las mujeres en la música que lleva adelante el municipio, con producción general de Evelina Sanzo. Se inició en 2021, después de un año sin música en vivo ni escenarios a causa de la pandemia de covid-19. Para conmemorar el 8M, mujeres y disidencias de la escena local comparten escena en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito para homenajear a grandes compositoras e intérpretes de diferentes géneros musicales y continentes.

“Uno de los aspectos más valiosos de este proyecto, cuyo evento se realiza siempre en el marco del 8 de marzo, es recuperar el sentido original de esta fecha que tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras. Permite visibilizar a grandes artistas trabajadoras de la música; el arte, que como toda actividad humana, es también un trabajo y necesita de igualdad, una característica de Agitadoras que me parece sumamente valiosa para este mensaje de lucha permanente por los derechos y por una sociedad más igualitaria para todas”, destacó la secretaria de Género y Derechos Humanos, Mariana Caminotti.

Hasta el momento, en sus tres ediciones, Agitadoras convocó a más de 60 músicxs de la ciudad. Es un evento que reúne a referentes de la escena local de distintas generaciones que, acompañadas por la destacada banda Música Para Volar pasan por todos los géneros musicales, aportando singulares reversiones de canciones clásicas. En la primera edición las músicas rosarinas homenajearon a artistas argentinas, en la segunda trajeron la música de artistas latinoamericanas y en la tercera a figuras mundiales.

Evelina Sanzo, productora general del proyecto comentó: “Me parece importante tener un registro audiovisual de lo que sucedió en esta última edición de Agitadoras, ojalá se pueda seguir con este festival y este tipo de registros, y que también en algún futuro no muy lejano podamos sumar, rescatar y visibilizar un poco de la historia de las músicas rosarinas. Quizás recién en estos últimos años podemos dimensionar el trabajo de los colectivos de las músicas rosarinas, con una ordenanza pionera a nivel mundial en fomentar la equidad en los escenarios, la organización entre nosotras para llevar adelante festivales, ciclos, recitales donde conocernos, compartir, agasajarnos y construir de otras maneras. Más amables, más equitativas”.

Y agregó: “Todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo del Concejo Municipal con la ordenanza, de la Secretaría de Género que posibilita desde hace tres años este festival, brindando total apoyo y personalmente total confianza y libertad en cuanto al contenido de las entrevistas que se proyectan durante el recital o de la elección de las músicas que participan en cada edición, entre más. Ojalá cada año sumemos más distinciones, si bien como decimos siempre el 8M no es un día de celebraciones, personalmente celebro este tipo de iniciativas. Agitadoras cuenta con el trabajo de muchas personas, muchos meses antes y el público ya lo espera y también lo celebra. Sueño y me imagino cuando Agitadoras cumpla 10 años y a través de los años ir sumando a las nuevas generaciones”.

El documental, realizado por Unicanal, la plataforma de contenidos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), recoge el camino recorrido de este proyecto cultural que busca visibilizar el trabajo de las artistas mujeres de la ciudad a través de las voces de las protagonistas y de quienes desde el Estado vienen acompañando y construyendo el mismo. Muy pronto estará disponible en el canal oficial de YouTube de la Secretaría de Género y Derechos Humanos.