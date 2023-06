Para la historia: Juana Molina recordó el día en que el gran Luca Prodan la defendió de un acoso

Hay un gran anecdotario del espectáculo argentino que, cada tanto, y sobre todo desde la irrupción de las redes sociales, vuelve a tomar impulso una y otra vez. Allí entra una anécdota contada en varias oportunidades por la actriz y cantante Juana Molina cuando fue defendida por el recordado Luca Prodan en medio de una situación de acoso.

Esta semana, la cantante y multiinstrumentista se volvió noticia una vez más después de utilizar sus redes sociales para compartir el fragmento de una vieja entrevista donde menciona la ya conocida anécdota que tuvo junto a Prodan en los años 80.

El clip publicado por la artista proviene de una nota del año 1989 que tuvo con el locutor y conductor Hugo Guerrero Marthineitz. “Yo no me acordaba de que ya había contado esta anécdota hace tanto. Había sido hacía poco, la tenía fresquita. Yo amaba a Luca, lo veía los miércoles en Café Einstein, pero él no lo sabía, yo era tímida y vanidosa (la timidez es la otra cara de la vanidad) y no me animaba a acercarme a pesar de su evidente simpatía”, escribió Molina en la publicación.

“A Luca lo conocí en una oportunidad, un día que estábamos muy borrachos, y me pareció bárbaro porque estábamos Luca, otro tipo que salió, no sé quién era, épocas de noches turbias”, dice una joven Juana Molina en el video. “Salimos, y Luca dijo «vamos a tomar una ginebra». Le dije que estaba bien y nos metimos en un autito, chiquitito, con un motor arreglado, y estaba este tipo que no sabía quién era; un banana”.

1989. A solas con Hugo Guerrero Marthineitz y sus silencios.

De acuerdo a su relato, Molina se sentó al lado del conductor y Luca en la parte de atrás. En un momento, el extraño se sobrepasó con la artista y la manoseó. “El tipo me pone la mano en el muslo. Yo lo miré y Luca de atrás dice: «Pero boludo ¿No te das cuenta que ella no está acá por eso? Es un boludo…»”, recordó Molina, al mismo tiempo que destacó la intervención y la postura solidaria de Prodan.

Durante sus últimos años en la Argentina, Prodan criticó tanto en los shows en vivo de Sumo como en diferentes notas la actitud machista del público argentino y de los artistas. En su entrevista histórica para el programa de TV Aerosol, el músico dijo: “El macho bonaerense, el macho de acá, trata mal a la mujer y después la mujer lo deja. Y después llora, toma y canta un tango. Siempre es un macho llorón cantando y llorando. ¿Y por qué? Porque trató mal a su mujer. Tratala bien, tratala bien loco, y por ahí te va bien. No llorás más ¿Cómo le voy a creer a este tipo que primero trata re mal a su mina y después cuando ella lo deja se pone a llorar y le hace tangos y tangos”.