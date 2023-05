Scioli ratificó que será precandidato y anticipó que su fórmula “va a ser federal”

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, ratificó sus intenciones de competir por la Presidencia en las próximas elecciones y anticipó que su fórmula “va a ser federal”.

“La fórmula va a ser federal. En cada una de mis etapas políticas tuve un fuerte compromiso con el Interior”, sostuvo el precandidato presidencial del Frente de Todos.

Al participar de la cumbre de AmCham, el ex gobernador bonaerense evitó dar el nombre de quién sería su precandidato a vicepresidente y señaló que la elección de una persona del Interior es “pensado para gobernar, no solamente para armar una fórmula para una elección”.

Foto NA/Mariano Sánchez.

En ese marco, analizó la situación actual y afirmó que “la Argentina no tiene un problema estructural de dólares, tiene hoy un problema de caja chica, coyuntural”.

“Sé que hay pesimismo, incertidumbre: vengo a hablarles de lo que estoy convencido, de lo que se viene”, remarcó Scioli, quien subrayó que debe darse “un salto cualitativo hacia el futuro”.

Y, de cara al auditorio repleto de empresario, añadió: “Yo garantizo clima amigable de negocios, seguridad jurídica, libertad de expresión, lograr puntos de acuerdo, hablar con todos los sectores”.

Foto NA/Mariano Sánchez.

Al referirse al año electoral, el aspirante del Frente de Todos defendió las PASO como herramienta para definir las candidaturas: “Quiero con toda claridad que a mí no me elijan en una reunión política entre cuatro paredes: quiero tener el respaldo y la legitimidad porque después voy a tener que hacer las reformas que tengan que hacer”.

Consultado sobre si una eventual postulación de Cristina Kirchner haría que declinara su precandidatura, el ex motonauta ratificó su carrera por el Sillón de Rivadavia: “Ya tomé una decisión. Me gusta la competencia: mi vida es un sinónimo de competencia. No en términos desafiantes, en contra de nadie. Yo no corría para hundirle la lancha al otro: competía para superarlo”.

“La voluntad del pueblo argentino es el gran ordenador”, concluyó.