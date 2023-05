Moda circular: una segunda oportunidad para la ropa, a un precio accesible y en un espacio diferente

Se suele decir que de las crisis siempre se sale hacia adelante. Las marcas de la debacle económica que dejaron los años del macrismo y la posterior pandemia se vieron y se ven en cientos de locales cerrados en el centro comercial rosarino a lo que hay que sumarle la tendencia de los shoppings que acaparan la atención de gran parte del público. Sin embargo, una crisis es, también, una oportunidad para agudizar el ingenio en el afán de encontrar la salida correcta o la más conveniente para los tiempos que corren.

En ese camino, el deseo de tener un local de ropa vintage con un perchero especial destinado a teatristas, un sector del arte y la cultura argentina que sabe de reciclado de ropa para armado vestuarios desde mucho antes que la moda circular se vuelva tendencia, el actor y director de teatro rosarino Nicolás Costantino fue uno de los primeros en animarse a desembarcar en la recuperada Galería Cassini de Sarmiento 777, que en los últimos meses logró posicionar diez nuevos locales que abren sus puertas a diario, entre las 10 y las 19.

Pasear por la Galería Cassini es bastante más que transitar un recorrido comercial: el arte se integra a ese espacio como pasa con este tipo de ámbitos recuperados en diferentes ciudades del mundo, con Londres y Nueva York a la vanguardia. Pero no todo es indumentaria: pronto habrá música, entre otras propuestas, y la idea es seguir ampliando la oferta, que de algún modo se puso a funcionar a partir de la iniciativa de potenciar el centro de la ciudad desde La Noche de las Peatonales.

Pero eso no es todo: en pocos días se sumará al recorrido la recuperación de un ícono arquitectónico y comercial del centro rosarino, la tiene La Favorita, a pocos metros de la recuperada galería, en la esquina de Sarmiento y Córdoba y la expectativa es grande.

Volver a usar

“Yo quería poner un local, una feria americana o de ropa vintage. Un local de moda circular, que en realidad lo que pretende es que la moda, justamente, circule, que la ropa no esté guardada en un placárd por años. Que una prenda un día la pueda usar yo y el día de mañana otra persona, siempre a un precio accesible, razonable. No se trata de seguir la moda sino que las prendas de todo tipo sigan llegando a más gente; el objetivo, también, es que la ropa no se descarte de una temporada para la otra. Y sobre todo, el concepto de moda circular es amigable con el medio ambiente. Reciclar ropa implica utilizar menos recursos naturales, no descartar prendas, optimizar lo que hay”, contó Nicolás Costantino, quien se enteró de la existencia de la galería por un amigo y su local fuel primero en abrir sus puertas cuando comenzaba el último verano.

“Ese primer momento fue bastante difícil; abrimos en noviembre y recién a partir de febrero empezó a circular la gente, empezaron a llegar otros emprendedores y emprendedoras. Hoy somos un montón de locales de ropa usada, ropa vintage, y muchos de los que estamos al frente de los locales somos artistas en otras áreas”, sumó Nicolás acerca del mutiespacio recuperado de Sarmiento entre Córdoba y Santa Fe, donde Betty&Co, su local, fue uno de los primeros en instalarse en noviembre del 2022 para luego, a partir de febrero, sumar una larga lista de propuestas que hoy dialogan entre el arte, la moda y la cultura alternativa.

Apostar a la comunidad

“Hoy podemos decir que formamos una comunidad de emprendedores. Muchos nos dicen que la galería se parece a la Bond Street de Buenos Aires (la más icónica en el barrio de Recoleta). Seguimos pensando cosas para potenciar el lugar y la zona: vamos a realizar diferentes eventos todos los meses, con propuestas de música en vivo, performance de DJ, coctelería y reventones de ofertas, entre más”, sumó el emprendedor acerca de la galería que ofrece ropa, calzado y accesorios usados y vintage, actual, moderno y también prendas y artículos nuevos, a precios muy accesibles, notablemente por debajo de la mitad de los precios de esos mismos artículos nuevos en otros negocios de la zona o de los centros comerciales de la ciudad.

Respecto de la ferias o locales de venta de ropa usada que existen desde siempre en Rosario, incluso algunos a cielo abierto como pasa con El Roperito los fines de semana, Nicolás marcó una diferencia en relación con lo que tienen para ofrecer: “La venta de ropa usada existe desde hace mucho tiempo, pero la galería tiene otra onda; somos todos artistas que le pusimos nuestra impronta a cada uno de los locales y a lo que elegimos vender. No es simplemente venta de ropa, es una propuesta artística integral, una especie de polo cultural emergente dentro de esa galería que es parte de la historia del centro rosarino: hay algunos que pintan, otros que escriben, otros que actuamos; coincidimos en que además somos todos emprendedores que armamos una comunidad muy linda de personas. Somos jóvenes que apostamos por este rubro y la verdad es que la recepción de la gente es muy buena”.

Y sumó: “La galería está bien iluminada, hay música, hay buena onda, dan ganas de pasar y de quedarse. La gente pasa, circula, entra a los locales, y se termina quedando un largo rato; algunos no pueden creer que toda la galería sea de ropa usada y además con onda, porque mucha gente asocia lo usado con algo viejo o en desuso y acá es todo lo contrario. La ropa y todo lo que vendemos está en excelente estado, eso también llama la atención: parece ropa nueva y el precio es muy accesible, mucho más económico de lo que se pueda comprar nuevo, al tiempo que gran parte de lo que tenemos para vender aparece en nuestras redes”.

“En mi caso –completó–, compro ropa en muy buen estado, por lo general está impecable. Y la gente que me lleva ropa en consignación ya sabe que esa es una condición. Hay otros locales y otras formas de trabajo; en mi caso ésa es la forma: hay un precio y repartimos la ganancia. Hay un acuerdo con los que me dejan prendas y es gente de todo tipo, más allá de que, obviamente, hay gente que vende la ropa porque no la usa y otra, porque necesita la plata. De todos modos, siempre me importan las prendas, porque de algún modo hay cosas que pueden interesar y otras que no. Lo importante es que siempre llegamos a un acuerdo”.

Lejos del mercado

En los locales de la Galería Cassini hay pantalones a 4.500 pesos, por el doble de ése precio, camperas o tapados, incluso, de telas que ya no se ven de forma habitual. “Todos los que vienen a comprar se terminan haciendo clientes, la mayoría vuelve, por suerte, y todo el mundo nos dice lo mismo: vuelven porque la relación precio-calidad es atípica, porque además el precio de la ropa nueva es casi inaccesible. Sucede que nuestros precios no están asociados a una lógica de mercado como los precios de los locales habituales que se rigen por otros valores o variables. La ropa llega desde distintos lugares, nos ocupamos de ponerla en condiciones en caso de que sea necesario, y los precios los ponemos nosotros de acuerdo a nuestro criterio”, contó Costantino.

Respecto de la reactivación que está teniendo el centro de la ciudad, Nicolás planteó: “La galería tiene su público, gente que viene al lugar y que quizás no le interesa recorrer el centro como otra gente a la que sí y pasa de casualidad. Claramente, la expectativa está dada por la reactivación que puede llegar a ofrecer la reapertura de La Favorita, que seguramente va a generar una gran circulación de personas aunque quizás puedan ser, respecto del tipo de consumos, públicos diferentes”.

Y cerró: “La galería y los locales están abiertos siempre, así que las y los invitamos a todos a todas para que puedan venir a conocer. Ahora vamos a sumar otros eventos culturales, habrá música con DJ. No es sólo la ropa, la idea es que por un rato, más allá de lo que compre o no compre cada uno, la gente la pase muy bien y vuelva pronto”.

Locales y redes

En la larga lista de propuestas que invitan a recorrer un espacio que, poco a poco, va tomando cuerpo e identidad, en Sarmiento 777, aparecen Betty&Co (@bettyandco_ros, local 16), Avami Calzados (@avamicalzados, local 18), Puerto Vintage (@puertovintage59, local 5), Zona Vintage (@zonavintage80, local 9), Domi Star (@domistarvintage, local 9), Paco Petrocelli Tattoo (@pacopetrocelliok, local 7), Devo Vintage (@devo.vintage, local 17), 337 Gato (@337gato, locales 3 y 4), La Real Feria Americana (@lareal.feriaamericana, locales 14 y 15) y Las Marías Vintage (@lasmarias.vintage, local 2).