Rosario, Santa Fe y Entre Ríos protagonizarán “Amistosos de selección” el domingo en Old Resian

Mientras la Región aguarda por la disputa del Torneo del Litoral Femenino, las chicas jugarán un triangular de seleccionados en Rosario. Los combinados Femeninos Mayores y Juveniles de la Unión de Rugby de Rosario, de la Unión Santafesina y de la Unión Entrerriana, jugarán el próximo domingo 2 de julio varios partidos amistosos, que además de preparar a los selectivos de cara al Seven de la República, también es un buen momento para darles buena competencia a las chicas.

“Amistosos de selección”, así se denominaron a la actividad del próximo domingo en Old Resian desde las 13.30. El evento fue organizado por la sub comisión de rugby femenino y la comisión de Selecciones de la URR.

Rosario que contará con el experimentado Juan Soljan como head coach, participará con dos equipos en mayores: Rosario y Rosario Azul buscando el desarrollo, participación e identidad del Ñandu Femenino.

En tanto, la URR también presentará dos equipos en Juveniles, y además habrá actividad para las pre juveniles.

Cronograma de partidos, en cancha 1 a las 13.30 jugarán en Mayores: Rosario ante Entre Ríos y a las 13.50: Rosario ‘Azul’ frente a Santa Fe; en tanto, en cancha 2 en Juveniles: desde las 13.30 se enfrentarán Rosario con Entre Ríos y a las 13.50 se medirán Rosario “A” ante Santa Fe.

Luego del primer receso que tendrá una duración de diez minutos, en cancha 1 a las 14.30 jugarán en Mayores: Entre Ríos vs. Santa Fe y desde las 14.50, Rosario vs. Rosario ‘Azul’. Mientras que en cancha 2 en Juveniles: 14.30, Entre Ríos vs. Santa Fe y 14.50, Rosario vs. Rosario “A”.

Tres el segundo y último receso de diez minutos, se jugarán la última tanda de partidos. En cancha 1 a las 15.30 jugarán en Mayores: Entre Ríos vs. Rosario ‘Azul’ y a las 15.50, Santa Fe vs. Rosario. En tanto, en cancha 2 en Juveniles: 15.30, Entre Ríos vs. Rosario “A” y 15.50: Santa Fe vs. Rosario.