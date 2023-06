¡Litoral al rojo vivo! Duendes ganó y sueña, restan tres fechas y hasta ahora sólo GER clasificó

La 15ª fecha del Torneo del Litoral fue una jornada marcada por las victorias de los equipos locales, y que además dejó tela para cortar. Duendes, que transita un camino complicado, ganó y el sueño de clasificarse siguen en pie pero no sólo depende de ganar, también de otros resultados. En tanto, ganaron Old Resian, Jockey Club y Santa Fe Rugby.

El triunfo de Duendes sobre Gimnasia por 22 a 18, significa el primero de los cuatro pasos positivos y ganadores que debe dar el Verdinegro para forzar tener chances de ser semifinalista. Pero la gran ayuda para los de Las Delicias llegó desde Sauce Viejo, después de ir perdiendo en el primer tiempo, Santa Fe Rugby lo dio vuelta y pudo doblegar a Estudiantes de Paraná por 34 a 32. Los entrerrianos sumaron doble bonus, que pueden llegar a valer oro dentro de unas semanas. Ya que el próximo sábado tendrán fecha libre y ahí los rosarinos podrán descontar puntos.

Otro que volvió a la senda del triunfo, fue Old Resian, después de dos caídas en fila, el Tricolor derrotó a Rowing por 34 a 14 en el Grantfield y dio un paso clave para estar en el selecto grupo de los mejores cuatro equipos del TRL.

A pesar que no la tiene fácil, Jockey Club no baja los brazos. El Verdiblanco le ganó de local a Universitario de Rosario por 32 a 19, y aunque no depende de sí mismo, sigue haciendo la tarea.

TODOS LOS NÚMERO DEL TORNEO DEL LITORAL

Primera División

Resultados de la 15ª fecha

CRAI Libre

Old Resian 34, Rowing 14 (5-0)

Jockey (R) 32, Uni (R) 19 (5-0)

Duendes 22, GER 18 (4-1)

Santa Fe R. 34, Estudiantes 32 (5-2)

Posiciones: GER* 57, Santa Fe R. 47, Old Resian 42, Estudiantes 39, Duendes 33, Jockey (R) 30, Uni (R) 24, CRAI 21 y Rowing 14.

Próxima fecha, 16ª, 1° de Julio

Estudiantes Libre

GER vs. Santa Fe R.

Uni (R) vs. Duendes

Rowing vs. Jockey (R)

CRAI vs. Old Resian

Segunda División

Resultados de la 15ª fecha

La Salle Libre

Provincial 32, Tilcara 38 (2-5)

Logaritmo 33, Uni (SF) 25 (5-0)

Alma Jr 19, Jockey (VT) 27 (0-4)

Caranchos 33, CRAR 26 (5-2)

Posiciones: Jockey (VT) 57, CRAR 56, Caranchos 49, Alma Jr 40, Tilcara 38, La Salle 31, Logaritmo 18, Provincial 11 y Uni (SF) 4.

Próxima fecha, 16ª, 1° de Julio

Libre CRAR

Jockey (VT) vs. Caranchos

Uni (SF) vs. Alma Jr

Tilcara vs. Logaritmo

La Salle vs. Provincial

El panorama de la recta final de cara a las semifinales

GER, suma 57 puntos, tiene su lugar entre los cuatro mejores desde la fecha 14, el objetivo es terminar primero para la sede de la definición y además buscará rotar a los jugadores para tener en dicha instancia variantes para buscar el bicampeonato como en 2004. Al Mensana le queda jugar con: 16ª fecha: Santa Fe Rugby (local), 17ª fecha: Estudiantes (visitante) y 18ª fecha: Libre.

Santa Fe Rugby, suma 47 puntos, sigue segundo y está a un punto de lograr la clasificación a semifinales por segundo año consecutivo. Ante CAE se sacó una espina de poder ganarle en los últimos duelos. Hay 15 puntos posibles en juego en juego y el “Santa” sólo necesita sumar uno. Al Tricolor santafesino le queda jugar con: 16ª fecha: GER (visitante), 17ª fecha: Universitario (R) (local) y 18ª fecha: Rowing (visitante).

Old Resian, acumula 42 puntos, volver al triunfo ante Rowing, es un envión muy importante para el equipo que dirige Gastón Conde, ya que llegaba con dos derrotas en fila y en los tres que restan tiene un fecha en la que tiene libre. Con 10 puntos posibles en juego al Tricolor rosarino le queda jugar con: 16ª fecha: CRAI (visita), 17ª fecha: Libre y 18ª fecha: Jockey (local).

Estudiantes, suma 39 puntos, el traspié en Sauve Viejo en teoría fue amortizado por los dos puntos bonus que se llevó a Paraná, sigue dependiendo de sí mismo. El próximo sábado tiene fecha libre y después le queda jugar en la 17ª fecha con GER (local) y en la 18ª fecha: con Universitario (R) (visitante).

Hasta acá los que dependen de sí mismos.

Duendes, acumula 33 puntos, desde la derrota con Estudiantes en Paraná el sábado 17 de junio por la fecha 14, tenía muy en claro que para meterse en la definición, está obligado a ganar los cuatro partidos y esperar otros resultados. Este sábado 24, Santa Fe Rugby le dio una mano muy importante, el Verdinegro ya hizo el 25 por ciento de los deberes, ahora con 15 puntos posibles en juego y los cuales podría sumar, le queda jugar con: 16ª fecha: Universitario (R) (visitante), 17ª fecha: Rowing (local) y 18ª fecha: CRAI (visitante).

Jockey Club, acumula 30 puntos, el Verdiblanco se encuentra en similar situación que Duendes, debe ganar todo y esperar, así como en Las Delicias rezan por el milagro, en Fisherton también. Con 15 puntos posibles en juego y los cuales podría sumar, le queda jugar con: 16ª fecha: Rowing (visitante), 17ª fecha: CRAI (local) y 18ª fecha: Old Resian (visitante).

Universitario (Rosario), no sumo en la fecha 15 y continúa con 24 puntos, podría sumar 15 puntos posibles. El Académico sólo tiene chances matemáticas, porque si Estudiantes dentro de 15 días suma un punto ante GER, el sueño de Universitario se desvanecerá. Le queda jugar con: 16ª fecha: Duendes (local), 17ª fecha: Santa Fe Rugby (visitante) y 18ª fecha: Estudiantes (local).