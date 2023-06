Análisis de las variantes con las que cuenta Michael Cheika en la segunda línea para el Mundial

La lista sábana de Los Pumas ya es pública, con lo cual las distintas opciones con las que cuenta Michael Cheika se acotaron a los 48 preseleccionados. En el caso de los segundas líneas los convocados son: Matías Alemanno (Gloucester), Matías Lavanini (Clermont), Guido Petti (Bordeaux), Lucas Paulos (Brive), y dos que pueden ser comodín entre segunda y tercera línea: Marcos Kremer (Stade Francais) y Pedro Rubiolo (Newcastle), incluso Petti podría jugar como ala. Habrá que esperar por partidos y el siete de agosto por la lista definitiva, mientras tanto El Hincha recopila datos de estos jugadores de la temporada 2022/2023 en sus clubes y del año pasado en el seleccionado nacional.

En 2015, Daniel Hourcade llevó al Mundial de Inglaterra cuatro segundas líneas: los tres jóvenes Matías Alemanno, Matías Lavanini y Guido Petti, más el experimentado Mariano Galarza, tras la sanción al forward platense, jugaron los tres mencionados, y como comodín fue utilizado el paranaense Javier Ortega Desio.

En 2019, Mario Ledesma llevó al Mundial de Japón a Alemanno, Lavanini y Petti, y el comodín fue Marcos Kremer, también podría haber sido utilizado Ortega Desio, en caso de ser necesario.

En 2023, podría suceder lo mismo, ya que salvo Ortega Desio, los otros cuatro están disponibles y se les sumó Lucas Paulos y el joven formado en CRAR de Rafaela: Pedro Rubiolo. Una opción hubiese sido convocar al cordobés Franco Molina, pero el capitán de Dogos XV se lesionó en el Súper Rugby Américas, que lo marginó de la lista.

Los candidatos

Matías Alemanno, de 31 años, jugaría su tercer Mundial consecutivo, en Los Pumas disputó 11 partidos (10 como titular), sumando 778 minutos, recibiendo una amarilla y en el ciclo Cheika fue el segunda línea que más jugó hasta el momento. En cinco oportunidades completó los ochenta minutos con la camiseta del seleccionado argentino.

En Gloucester el forward formado en La Tablada de Córdoba jugó 21 partidos, siendo titular en 20 oportunidades, acumulando 1520 minutos y apoyando 4 tries. De esa cifra 17 fueron por la Premiership (Gloucester disputó un total de 20 en la temporada) y los cuatro de Champions fueron como titular. En el club inglés siempre jugó como segunda línea.

Matías Lavanini, de 30 años, jugaría su tercer Mundial consecutivo, disputó en el seleccionado argentino 10 partidos y todos como titular, faltó a los dos primeros ante Escocia en Jujuy y Salta, pero desde el duelo con el Cardo en Santiago del Estero hasta el de Edimburgo ante el mismo rival siempre estuvo presente. Acumuló 670 minutos y una amarilla y en cinco encuentros completo los ochenta minutos.

En su segunda temporada en Clermont, el ex Hindú jugó 15 partidos (13 como titular), acumulando 1038 minutos y apoyando dos tries, y el dato que confirmó que Lavanini maduró y es el forward de nivel internacional que necesita el seleccionado mayor de la UAR es que no fue amonestado jugando con su club, tanto en el torneo local como en las competencias europeas. Sus presencias: en el Top 14 fueron 12 (una como suplente), 2 en Champions y una Challenge Cup; y en ocho encuentros completó los ochenta minutos, al igual que Alemanno, siempre jugó como segunda línea.

Guido Petti, de 28 años, jugaría su tercer Mundial consecutivo, alternó buenas y malas, las lesiones fueron su peor rival. El ex San Isidro Club disputó 6 partidos (cuatro como titular) con Los Pumas, acumulando 323 minutos. En la serie con Escocia de local en junio, completó los ochenta minutos en los tres encuentros, ante Australia descansó y formó parte de la gira por Nueva Zelanda, pero la lesión ante los Springboks en Sudáfrica lo marginó de la ventana de Noviembre. El día de su lesión Johannesburgo el 24 de septiembre, fue suplente como tercera línea y los minutos que jugó lo hizo en esa posición hasta ser reemplazado por el debutante Pedro Rubiolo.

En Bordeaux jugó 8 partidos (siete como titular), acumulando 578 minutos. De esos ocho encuentros se ubicó como segunda línea en dos partidos (uno como titular). En el Top 14 francés en cinco oportunidades completó los ochenta minutos, y en la semifinal del Torneo galo jugó como ala y sumó 73 minutos. En la temporada apoyó un try.

Lucas Paulos, de 25 años, en Los Pumas disputó 5 partidos, todos como suplente, acumulando 72 minutos. Participó de los dos primeros tests del 2022 ante Escocia y reapareció en los últimos tres en Noviembre (Inglaterra, Gales y Escocia).

En Brive el ex Olivos jugó 22 partidos (19 como titular), acumulando 1218 minutos y apoyando dos tries. En su club en Francia jugó un encuentro como tercera línea ante Toulon (62 minutos) y en seis ocasiones completó los ochenta minutos.

Marcos Kremer, de 25 años y con experiencia en esta competición, ya que estuvo en Japón 2029, al Mundial llega con 26) en Los Pumas partidos cuatro partidos como segunda línea, en dicha posición acumuló 67 minutos. Nunca fue titular en ese puesto dentro de los forwards, ante Escocia en Junio y frente a Australia en Mendoza, fue suplente como segunda línea, mientras que ante Inglaterra y Gales, durante esos encuentros, cambió de puesto, dejando la tercera línea y pasando como segunda, y ambos partidos fue reemplazado, por Paulos.

En su última temporada jugando para Stade Francais jugó en nueve oportunidades como segunda línea de un total de quince encuentros, ingresando como suplente en dicha posición en dos ocasiones, acumulando 523 minutos y completando en ese puesto en el pack de forwards los ochenta minutos en cinco encuentros, no tuvo amarillas y si registra dos expulsiones, la última en la semifinal ante Racing 92 por la recibió una sanción de cinco semanas que lo margina de todo el Cuatro Naciones.

Pedro Rubiolo, de 20 años, que jugó 21 minutos en la Los Pumas en la derrota ante Sudáfrica en la última fecha del Championship. En Newcastle, su primer equipo profesional, en un total de ocho encuentros (jugó seis como titular) y en una sola ocasión lo hizo como segunda línea. Si integra la lista de los 33, podría ser el más joven del plantel y la gran apuesta a futuro por parte de Cheika.

Hay experiencia, juventud, tamaño y variantes para pensar en los distintos planteos tácticos que se pueden hacer ante los rivales que tiene por delante el seleccionado argentino. Para estar entre los elegidos en este momento cuentan los detalles y como dijo Cheika reforzar esas aspectos del juego que a los jugadores los ponen en cancha.