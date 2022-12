Rosario Jackals, el equipo de Dallas de la MLR se convirtió en una filial del Ñandú

La franquicia de Estados Unidos fichó hasta el momento un dirigente (Sodini), 2 entrenadores (Cavalieri y Blanco) y hasta el momento 6 jugadores -podrían ser más- en el equipo de la Major League Rugby. El Hincha dialogó con el rosarino Agustín Cavalieri, ex Jockey y uno de los hacedores del proyecto

Sin tener en cuenta la diferencia horaria, el primer contacto con Agustín Cavalieri se dio en horas de la madrugada en Italia y ante las disculpas por parte de El Hincha, el rosarino respondió entre risas: “No hay problema, hace 20 años que vivo en Italia y mi hermano me sigue llamando a las 3 de la mañana.

El motivo del encuentro vía telefónica era conocer de primera mano cómo se gestó la llegada de rugbiers de la tierra del Ñandú a Dallas Jackals, equipo de la Major League Rugby (MLR) de Estados Unidos, que desde ahora también podría llamarse Dallas Rosario Jackals. Por ahora son media docena, pero en algunos días podría haber novedades.

A fines de Julio se oficializó la contratación de Santiago Sodini, ex Duendes, como General Manager de Dallas Jackals, franquicia que debutó en la MLR en 2022. Tras el arribo del ex pilar verdinegro comenzó a gestarse lo que ahora podría ser el consulado rosarino en tierras norteamericanas, porque el primero en desembarcar fue Agustín Cavalieri, ex Jockey Club Rosario, como head coach de Jackals, quien desarrolló una larga carrera en el rugby italiano como jugador y tras colgar los botines tuvo un exitoso paso por Benetton Treviso, destacándose en su rol de entrenador del seleccionado juvenil de Italia que en 2022 hizo historia.

“A Pato (Santiago Sodini) lo conozco desde hace mucho, siempre estuvimos en contacto, sabía de mis intenciones de hacer esto”, dijo Cuca, como es conocido en el mundo ovalado el ex Jockey. Ambos jugaron juntos en Petrarca Padova.

Ante su nuevo desafío Cavalieri expresó: “Me lo tomo con toda la calma y energía del mundo, hace años que estoy esperando esta oportunidad. Me llegó en un momento que lo necesitaba y es para lo que me preparé todos estos años. Siempre por algún lado hay que empezar, y tengo la suerte de hacerlo rodeados de tipos con mucha experiencia, por ejemplo tener a Mario Ledesma, que me está ayudando muchísimo; y con Willie Blanco, con quien desde el primer minuto tuvimos mucha sintonía”.

Luego llegaron las contrataciones de Mario Ledesma como asesor y la del rosarino Guillermo Willie Blanco, como entrenador asistente. Ya con el staff conformado y con las temporadas de rugby en marcha, comenzó el momento de selección de los jugadores extranjeros de la plantilla del equipo de Dallas.

En muchos partidos, tanto del Torneo del Litoral como de la Urba, se vio observando partidos tanto a Sodini, como a Blanco. Y tras varios meses de estudio, charlas del staff técnico, más las entrevistas llegó el turno de los anuncios.

El primero en fichar por los Jackals fue el primera línea Tomás Baravalle, ex Jockey Club y con 32 años, quien tras cinco temporadas en Benetton Rugby, eligió este nuevo desafío. Luego le siguieron las presentaciones de Pedro Imhoff (Duendes), de 33 años y uno de los mejores medio scrums de la actualidad en el rugby argentino. Está será su primera experiencia fuera de Argentina y como profesional; como un ráfaga le llegó el turno a los jugadores de Atlético del Rosario: Tomás Malanos, Martín Elías y Jerónimo Gómez Vara, este último correntino de nacimiento pero adoptado rugbísticamente por Rosario; y por último el más benjamín del grupo: Joaquín Horcada, el primera línea formado en Gimnasia y Esgrima, hooker como su puesto natural pero puede jugar como pilar izquierdo, posición en la que tuvo una destacada actuación en la consagración de GER en el TRL 2022.

Sin dar nombres, el head coach de Dallas ‘Rosario’ Jackals, dejó la puerta abierta para dos fichajes más, las únicas pistas: un back y un forward.

“Tienen mentalidad profesionalidad, o porque tuvieron experiencia y porque estuvieron dentro del sistema, mi objetivo es que logren seguir creciendo”, comentó Cavalieri en el dialogó con El Hincha, sobre las contrataciones de los jugadores rosarinos a los que definió de la siguiente manera: “Buenas personas, con buenos valores, contar con personas que van a venir a sumar es muy importante, tuvimos muchas entrevistas con todos los jugadores, tenerlos dentro del equipo es un aspecto que te deja muy tranquilo, no sólo por lo deportivo, sino también por lo humano”.

Además agregó: “Van a venir jugadores de todos lados al equipo, también de otras Uniones de Argentina. Dio la casualidad, que somos de Rosario y a los chicos los conocemos, siendo un torneo de seis meses les da para hacer doble temporada, y a los de Europa se hace difícil, optamos por esa idea, los conocemos muy bien, sabemos la filosofía de trabajo que tienen los jugadores argentinos”.

Después de mucho tiempo metido en el rugby europeo, la MLR es un gran desafío para Cavalieri, porque sumado a que es su primera experiencia como head coach es otro tipo de competencia. “De la MLR ya miramos todos los partidos de las últimas temporadas, tenemos una idea de cómo juega cada equipo. La mayoría se basa en sus individualidades, y al juego ofensivo, no se ve mucha organización de forwards y defensa, es más parecido al Súper Rugby, partidos con resultados abultados, en marcada diferencia con el rugby europeo. Lo tomó como una gran oportunidad de llevar una filosofía distinta, la de poder trabajar intensamente con los forwards y una buena defensa que es más del estilo europeo”.

Dallas ‘Rosario’ Jackals debuta el próximo 19 de febrero de 2023 de local ante Houston Sabercats. El estadio se ubica en la localidad de Arlington, a 1.500 metros del AT&T Stadium de los Dallas Cowboys. “Impresionante las instalaciones, el estadio es inmenso, tenemos todo lo necesario, gimnasio nuevo, las oficinas, tenemos la Universidad muy cerca para entrenarnos, creo que no nos va a faltar nada. Estamos al lado de los Cowboys, Dallas es una ciudad inmensa, que tiene todo”, expresó el ex Jockey Club.

Llegando al final de la charla, fue momento de hablar de objetivos, y el flamante head coach de Dallas ‘Rosario’ Jackals afirmó: “Es nuestro primer año en el equipo, y en 2022 fue el primer año en la MLR para los Jackals, es todo creación, hubo muchos cambios. Por supuesto que queremos ganar y salir campeones, pero nuestro objetivo es establecer las bases para que Jackals sea un gran franquicia a lo largo de los años, entrar a los playoffs sería un buen comienzo, porque pensamos mucho en el futuro de la franquicia”.