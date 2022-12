Ramiro Tejeda: “Estoy convencido que Rosario tiene un gran nivel de jugadores y de juego”

A 23 días de finalizar la participación en el Argentino Juvenil, Ramiro Tejeda, head coach del seleccionado juvenil de Rosario en la categoría de Menores de 17 años dialogó con El Hincha sobre la producción del combinado de la URR en el campeonato que se disputó en Mar del Plata, en el que el Ñandú Junior se ubicó en el tercer puesto.

“El balance es positivo, estoy convencido que Rosario tiene un gran nivel de jugadores y de juego. Tiene un gran poder de adaptación a la propuesta que le hicimos desde el seleccionado para poder adaptar nuestro juego con Rosario a lo que nos íbamos a encontrar en el Argentina Juvenil”, dijo Tejada.

Rosario debutó en el torneo organizado por la UAR con un auspicioso triunfo sobre Salta por 21 a 0. En semifinales, ante Buenos Aires, comenzó ganando, se fue al descanso empatando, pero en el complemento las Águilas lograron dar vuelta el marcador y sellar su pase a la final, al ganar por 26 a 17. El duro golpe de caer en semis, no hizo mella en el Ñandú Junior y en el partido por el tercer puesto, el elenco rosarino se impuso a Córdoba por 27 a 18.

Algo faltó y El Hincha busca esa explicación. “Es difícil de responder sobre que nos faltó, Buenos Aires no es más que Rosario. Ese partido arrancamos muy bien, y después dos errores que cometimos nos metió en un situación de desconcierto y después hubo tres penales que nos terminaron de complicar el partido, también la expulsión que a mi entender y más viendo el video no existió. A Rosario puedo decir que le faltó un poco de justicia, o un poco de suerte, hubiéramos jugado la final. A nivel juego hay cosas que podríamos haber hecho, porque tuvimos las oportunidades y al no estar fino en definición. También era muy posible que Buenos Aires se levantará y se pusiera a jugar palo a palo” expresó el head coach de Rosario M17, quien estará acompañado por Nicolás Vergallo y Horacio Speranza (entrenadores), Ezequiel Adad (preparador físico) y como mánager Fernando Blanco, un histórico colaborador de los seleccionados de la URR.

En tanto, el plantel de Rosario M17 estuvo compuesto por: Felipe Rubio, Mariano Kremer, (Atlético del Rosario); Franco Ortiz (Universitario); Vicente Contristano, Gino Dicapua (capitán), Tiziano Barrios (Duendes); Mateo Torres Candini, Matías Camero, Tomas Kushner, Marcos Kaufman, Manuel Prieto y Pedro Piacentini (Gimnasia y Esgrima); Juan Belunghi, Ignacio Orsetti, Luca Scarpelo, Benjamín Ruiz, Marco Radizza, Alejo Granados, Eduardo González del Cerro, Álvaro Fermani y Benito Jauregui (Jockey Club Rosario); Juan Bautista Taleti Serra, Alejo Ortenzi, Yaco Palacios y Teo Corubolo (Old Resian) y Valentino González Ansaldi (Logaritmo).

La importancia del Campeonato Argentino Juvenil es que durante la competencia se pueden observar a Los Pumas del futuro y además, poder comprobar si el nivel en juveniles mejora o no.

“Encontré un nivel de juego muy bueno en el campeonato. A principio de año tuvimos el Argentino con los chicos camada 2004, y en el contacto, desarrollo del juego y las propuestas, muchos equipos tenían una gran propuesta y Mendoza fue uno de esos equipos. Un gran nivel de juego y de contacto, a uno lo pone contento porque muchos de los jugadores que estuvieron en este Argentino 2022, van a alimentar al seleccionado nacional”, dijo Tejeda.

Es una edad temprana para la competencia (17 años, la gran mayoría), sin embargo los chicos se repusieron del traspié con Buenos Aires y tres días después le ganaron a Córdoba para poder subir al podio. El entrenador formado en Los Caranchos no dudó y respondió: “Cuando terminamos el partido con Buenos Aires, la sensación que tenían los chicos y nosotros fue que el partido no lo ganamos por situaciones que erramos, y en otras nos tuvimos suerte. En el primer tiempo fuimos muy superiores. Y al instante de perder con Buenos Aires, staff y jugadores nos pusimos a preparar el partido con Córdoba, sabíamos que estábamos bien, y con estos chicos que tuvieron todo el torneo mucha hambre de ganar, por todo eso después pudimos subir al podio”.

La pandemia provocó un cambio en la forma de disputar este certamen. Hasta 2019 se jugaba un partido de local y otro de visitante antes de ir al concentrado para jugar un tercer encuentro perteneciente a la fase de grupos.

“Me gusta este formato, es medio blanco/negro, porque si no le ganábamos a Salta nos íbamos a jugar por no descender. En un partido de setenta minutos si estás para jugar por el título, te lo tenes que ganar. Me gusta el torneo y el formato, y más teniendo en cuenta el calendario de Rosario y las otras Uniones, no da para meter la competencia del seleccionado en el medio. Me gusta tener a los chicos ocho días juntos para formar el grupo, más allá de lo deportivo, teniendo en cuenta que el rugby arranca todo por la amistad y grupos de trabajo. Nosotros más allá del tercer puesto, los chicos se trajeron una experiencia única, van a tener nuevos amigos para toda la vida, trabajar en esa convivencia, entrenar de manera completa, reitero este formato es el que más me convence”, aseveró el entrenador rosarino.

En el cierre de la charla, Ramiro no quiso terminar sin antes referirse al gran orgullo que tuvo todo el staff y la Unión de Rosario sobre el rendimiento deportivo del equipo y mucho más por el comportamiento que tuvieron los chicos.

“Este grupo de jugadores que se ubicó tercero en el Argentino, hizo podio y hasta estuvo muy cerca de jugar la final porque fue competitivo. Es un ejemplo de lo que estamos buscando como delegaciones, ha sido ejemplar el comportamiento dentro y fuera de la cancha. La disciplina durante todo el torneo, en el hotel se compartía con ocho delegaciones más y siempre hubo respeto por los horarios y por sus colegas. El orden, la limpieza, muchas cosas que nos hicieron sentir orgullosos, porque desde la organización y otras personas nos hicieron llegar palabras de felicitaciones para el grupo, más allá de lo deportivo es para destacar que chicos de 17 años, tuvieron una semana completa en un hotel y tuvimos cero problemas”, expresó un emocionado Tejeda.