Para ir agendando, el Torneo del Litoral 2023 tiene fixture confirmado

Al 2022 todavía le quedan unos cuantos días, pero la dirigencia del Litoral cumplió con la costumbre de los últimos años y publicó el fixture del año próximo. El TRL 2023 ya tiene agenda confirmada, aunque falta el reglamento y no es dato menor: al menos el mundo ovalado ya puede organizar su agenda. El Día D será el sábado 4 de marzo de 2023.

La temporada 2022 dejo nueve equipos para la máxima categoría del TRL: Gimnasia y Esgrima, Estudiantes, Santa Fe Rugby, Duendes, Jockey Club Rosario, Old Resian, Crai, Paraná Rowing y Universitario de Rosario. Habrá un equipo menos y como aún no se conoce el reglamento, hay una idea de tener en 2024 una Primera División con ocho equipos, algo que no tiene el visto bueno de gran parte de los clubes pero que será discutida, ya que es un proyecto que llega desde la UAR.

Hoy el TRL tiene tres niveles de nueve equipos en primer y segunda línea y siete en tercera. En primera y en tercera, el torneo es competitivo y en gran parte conforma a todos, más allá de que siempre hay cosas para mejorar. En tanto, la deuda histórica del Regional se encuentra en la Segunda División: a lo largo de los años se fueron haciendo cambios pero nunca se pudo llegar a un formato que sea el adecuado y logre darle a los equipos la competencia para dar el salto de categoría. La Reclasificación 2023 todavía no se terminó de definir, hay varias ideas y se prevé que antes del 31 de diciembre haya una decisión tomada.

En 2023, la máxima categoría del Litoral disputará 18 fechas, dos rondas de todos contra todos, quedando libre un equipo por jornada. Luego de esas 18 fechas, los cuatro equipos que sumen más puntos disputaran las semifinales.

El Torneo del Litoral comenzará el sábado 4 de marzo de 2023, en esa fecha que levanta el telón en el rugby Regional, Gimnasia y Esgrima, defensor del título, debutará en condición de visitante ante Universitario de Rosario. En tanto, el resto de la programación de la 1ª fecha será la siguiente: Old Resian vs. Duendes; Crai vs. Santa Fe Rugby y Paraná Rowing vs. Estudiantes, quedando libre Jockey Club.

En teoría y según pudo averiguar El Hincha, la última fecha de la fase de clasificación será el 22 de julio de 2023, luego habría un fin de semana de descanso, y las semifinales tendrían lugar el sábado 5 de agosto de 2023, y la gran final el sábado 12 de agosto de 2023.

La Segunda División también dará inicio a la competencia el sábado 4 de marzo de 2023, la división de ascenso contará con 9 equipos, y esa primera jornada será la siguiente: Provincial vs. Alma Junior De Esperanza; La Salle vs. Los Caranchos; Tilcara vs. Crar y Universitario Santa Fe vs. Jockey Club Venado Tuerto, y Logaritmo libre. Con mismo formato que la primera, pero con distinto desenlace, todavía los dirigentes no se pusieron de acuerdo.

La Tercera División comenzará el sábado 18 de marzo y esa primera jornada será la siguiente: Cha Roga vs. Regatas & Belgrano de San Nicolás; Querandí vs. CuCu; Alt. Brown de San Vicente vs. Los Pampas de Rufino, y quedará libre Gimnasia y Esgrima de Pergamino Libre. Los siete clubes jugarán dos rondas de todos contra todos, finalizando el 15 de julio. La fase final está sujeta a definirse cuando se resuelva el descenso de primera y la reclasificación de segunda.