Rosariazo en Burzaco: Atlético le ganó a Pucará 30-26

Después de ocho años, Atlético del Rosario logró triunfar en Burzaco. En un encuentro muy parejo y complicado, Plaza le ganó de visitante a Pucará por 30 a 26 por la cuarta fecha del Urba Top 12. En el elenco rosarino se destacó nuevamente Manuel Nogués, autor de 20 puntos tras tres penales y tres conversiones para la apertura que el próximo sábado ante el Casi podría estar ausente por una citación al combinado internacional de Sudamerica Rugby para jugar un amistoso internacional en Montevideo ante Black Lions de Georgia.

En el primer tiempo el conjunto dirigido por Iñaki Alcain se mostró muy indisciplinado al cometer ocho penales, cuatro de ellos en los primeros seis minutos de juego. Una situación que le permitió al conjunto local tomar el dominio de la pelota y tener la oportunidad de ser el primero en abrir el marcador con un muy lindo try del wing González Morán.

La respuesta rosarina no se hizo esperar y después de un muy buen movimiento, con atención de los forward, los bucks hicieron volar la pelota a lkas manos de Tomás Cornejo, que abrió para que Manuel Nogués explote los espacios y con la ayuda de sus compañeros pueda apoyar el try para Plaza, que luego fue ratificado por el árbitro Simón la Rubia.

El resto de la etapa inicial fue golpe por golpe y cada insinuación de un equipo, el rival la respondía con otra. Atlético se fue el descanso arriba por 13 a 12, resultado que demostraba lo parejo que había sido el juego.

En el segundo tiempo fue Pucará quien volvió abrir el marcador, al igual que en el inicio del encuentro. A través de una pelota recuperada Tomás Jorge atacó los espacios y cuando juntó la marca pudo habilitar a González Morán que nuevamente apoyó en el in goal rival para devolverle la ventaja al elenco local.

Tras ese golpe, Plaza volvió a las bases. Comenzó a tener buena obtención desde las formaciones, mejoró el Scrum, desde el banco llegó el recambio necesario para poder afrontar el cierre del encuentro. Luego de un line, que hasta el momento parece la fórmula del éxito para los Rosarinos, llegó la obtención en la hilera, maul y sucesión de pases en el contacto para el try de Octavio Capella y poner el partido 20 a 19 a favor de los Rosarinos.

Los últimos 20 minutos fueron electrizantes, Pucará se quedó con uno menos, por una amonestación. Plaza, que ya jugaba con 14 por amarilla a Ferrer, emprendió la defensa del triunfo parcial siendo un final no apto para cardíacos.

En un palo a palo, el partido ganó en emoción, continuó siendo muy pero muy parejo y como era de esperarse se definió por detalles. Atlético logró estirar las ventajas a cuatro puntos con lo cual a Pucará sólo le servía un try para poder ganar. Tras varios intentos por parte del Rojo de Burzaco, llegó la jugada en la cual Valentino Aime fue a pescar, logrando trabar la pelota y generar la infracción que significó el triunfo de Plaza.

Aunque el torneo recién comienza para Atlético el triunfo significa mucho ya que cuenta con un equipo muy pero muy joven con muchas bajas y ganar de visitante hace crecer el ánimo de todo el plantel.

Con muchas cosas por trabajar y mejorar, el elenco de Pasaje Gould dio un paso importante y ahora espera por Casi. Encuentro que se disputaría en Old Resian, debido a la suspensión de una fecha que pesa sobre Atlético.

Los XV de Plaza que conquistaron Burzaco fueron los siguientes: Joaquín Viola, Matías Malanos, Lisandro Dipierri, Matías Kremer, Octavio Capella, Santiago Casals, Lucas Malanos (c), José León Cáceres, Tomás Cornejo, Manuel Nogués, Lucas Bielsa, Pedro De Haro, Valentino Aime, Nicolás Casals y Pedro Bisio.

En el complemento ingresaron: José Ignacio Ferrer por Cáceres, Jeremías Aime y Agustín Fernández por Matías Malanos y Dipierri, Daniel Almeira por Viola, Agustin Meynet por Nicolás Casals y Federico Mayol por Lucas Malanos.

Fueron amonestados en Atlético Ferrer y Nogués en el segundo tiempo.

Los números de la jornada

Todos los resultados de la 4ª fecha del Urba Top 12 son los siguientes: Casi 16, Hindú 52; Pucará 26, Atlético del Rosario 30; Cuba 61, La Plata 40, este encuentro se disputó en Manuel Gonnet; Newman 19, SIC 15; Belgrano 41, Biei 19 y San Luis 25. Alumni 26.

Las posiciones: Newman 17, Belgrano 16, Hindú 15, Alumni 13, Cuba 12, Buenos Aires, Atlético del Rosario, Casi y SIC 8, San Luis 6, La Plata y Pucará 2

El próximo sábado 29 de abril se jugará la 5a fecha del certamen de la Urba con la siguiente programación: Hindú vs. San Luis; Alumni vs. Belgrano; Buenos Aires C&RC vs. Newman; San Isidro Club vs. Cuba; La Plata vs. Pucará y Atlético del Rosario vs. Casi.