Roberto Mirabella: “Fue un discurso no sólo marcado por lo que se hizo, sino también por lo que vamos a hacer”

El diputado nacional Roberto Mirabella participó de la apertura del 141º período de sesiones ordinarias de la legislatura santafesina, realizada hoy por el gobernador Omar Perotti. En ese contexto, sostuvo que “en estos tres años y medio de gestión se ha consolidado una gran cantidad de inversión pública, con inversiones en las 365 localidades de la provincia de Santa Fe,la universalización de la sala de cuatro años, la revinculación de 40.000 pibes en la escuela secundaria, la quintuplicación del presupuesto en ciencia y tecnología y se ha comenzado la obra de conectividad”.

“El gobernador planteó también los desafíos que tenemos por delante para los próximos años en la provincia de Santa Fe, fue un discurso no sólo marcado por lo que se hizo, sino también por lo que vamos a hacer”, explicó Mirabella. Y agregó: “El piso que se deja en esta etapa es mucho más alto de lo que Perotti encontró, con lo cual primero hay que consolidar hoy lo que está en marcha que no va a terminar con la gestión de él. Hay que profundizar las transformaciones, hay que profundizar los logros, hay que corregir errores, hay que de hacer lo que no se hizo, hay que ir más rápido, hay que avanzar más lejos, lo que no hay que hacer es mirar para atrás ni cambiar de camino”.

En ese aspecto, el legislador detalló que “hay cinco acueductos en marcha, 3 gasoductos, la obra de conectividad, 47 obras viales, me parece que esto es importante en función del crecimiento económico y el desarrollo las inversiones infraestructura, pero también para igualar oportunidades, porque necesitamos generar arraigo en cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia”.

“Hay desafíos que tienen que ver con el acceso a la vivienda propia y el suelo urbano porque más del 30% de la población alquila, con lo cual hay una necesidad imperiosa de tener un plan de vivienda pública mucho más masivo”, afirmó Mirabella. Y añadió: “Necesitamos por delante tener mucha más eficiencia en las empresas públicas y una reingeniería en los procesos del Estado y adecuarlo a los nuevos tiempos”.

Asimismo, el diputado santafesino resaltó “avanzar en una reforma profunda de la Policía, porque esta legislatura no avanzó en algunas leyes clave que tenía que ver con esta reforma”. Y concluyó: “También es necesario avanzar en la reforma de la Constitución y también tenemos por delante consolidar a Santa Fe como el motor de la innovación de la