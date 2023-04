Plaza visita a Pucará, con un cambio en los forwards y la premisa de lograr el segundo triunfo

Plaza quiere afirmarse en el camino del triunfo. El equipo de Pasaje Gould visita por la 4ª fecha del Top a Pucará en Burzaco desde las 15.30 con un cambio y con firme premisa de lograr la segunda y consecutiva victoria en el torneo de la Urba. El encuentro se podrá ver por Star+ y Espn 3.

La única modificación que tendrá el equipo que dirige Iñaki Alcain será en los forwards, ingresa el pilar derecho platense Lisandro Dipierri en lugar de Valentino Marciali, respecto del XV titular que la fecha pasada logró el primer triunfo del 2023. Dipierri, que llegó esta temporada a Rosario desde Los Tilos, debutó en Atlético del Rosario la semana pasada ante Cuba, y tuvo muy buenos minutos de juego, ahora le llega la oportunidad de ser titular. El resto los mismos que el pasado sábado le ganaron a Cuba.

Los XV de Plaza para conquistar Burzaco son: Joaquín Viola, Matías Malanos, Lisandro Dipierri, Matías Kremer, Octavio Capella, Santiago Casals, Lucas Malanos (c), José Caseres, Tomás Cornejo, Manuel Nogués, Lucas Bielsa, Pedro De Haro, Valentino Aime, Nicolás Casals y Pedro Bisio.

La 4ª fecha tendrá la siguiente programación: Casi vs. Hindú; Pucará vs. Atlético del Rosario; Cuba vs. La Plata; Newman vs. SIC; Belgrano vs. Biei y San Luis vs. Alumni.

Las posiciones: Newman 13, Belgrano 11, Hindú 10, Alumni 9, Biei y Casi 8, Cuba y SIC 7, San Luis 5, Atlético del Rosario 4, La Plata 2 y Pucará 1.