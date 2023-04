Perotti: “Cuando enfrentamos el delito, del otro lado no se quedan quietos”

El gobernador habló sobre la firma del Plan Cuidar y se refirió a los hechos de inseguridad que atraviesa la ciudad y en particular el patrullero incendiado en la puerta de la comisaría 15ª. También el intendente Javkin opinó de la problemática y se refirió a la cuestión del Concejo y L-Gante

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, habló tras la presentación del Plan Cuidar contra los consumos problemáticos y se refirió la inseguridad, una problemática recurrente, y particularmente al patrullero incendiado en la puerta de la comisaría 15ª en las últimas horas, casi al unísono con el ataque a piedrazos a un colectivo en barrio Las Flores. Las declaraciones se produjeron antes de que se conociera un nuevo ataque a la cárcel de zona oeste.

“Cuando enfrentamos el delito y hay una fuerte decisión política de avanzar, del otro lado no se quedan quietos. Por eso, vamos a tener episodios desagradables ante cada avance”, diagnosticó el mandatario provincial. Y agregó: “Sin duda hay acciones que se van llevando a cabo en el territorio y con las reacciones que conllevan. Todas las cosas están con las miradas y son respuestas a acciones tomadas”.

“El ministro (de Seguridad Claudio Brilloni) planteó la existencia de algunas líneas investigativas. Ante cada operativo o detenciones, la reacción no es de aplausos. El tema no se resuelve de la noche a la mañana”, explicó.

También se refirió a la detención de un sicario de la banda Los Monos en la comisaría 15ª. “El esfuerzo que hacemos para ampliar las plazas en el sistema carcelario y las detenciones no cesan, pero el peor lugar donde pueden estar es en libertad”. Fue una referencia a la cárcel federal que se construye en Coronda y a que en las prisiones provinciales “hay 600 presos federales”.

Consumos



Perotti se refirió a la firma del convenio con Pablo Javkin para trabajar en conjunto sobre el consumo problemático. “Reconoce lo que se está haciendo en el territorio, coordinar con los trabajos municipales, aprender de las experiencias, estar cerca de cada una de las instituciones que están día a día. Reconocer el problema es empezar a resolverlo”, aseguró.

El mandatario santafesino también fue consultado por el narcotráfico, el costado delictivo de la drogadicción. Sobre esto, Perotti dijo: “Venimos de hace muchos años con esta problemática. Venimos de hace mucho tiempo con estas estructuras que han crecido. En la dimensión de lo que hay que enfrentar, los consumos problemáticos son uno de ellos”.

L-Gante

Por su parte, el intendente Pablo Javkin se refirió a la decisión del Concejo Municipal de retirarle a L-Gante el reconocimiento de “visitante distinguido” que le había otorgado meses atrás, fundada en los audios que el músico envió a integrantes de Los Monos.

“No hay que confundirnos y validar socialmente a quienes cometen estos crímenes”, amonestó, para aseverar: “El que tiene vínculos con el narcotráfico, está del lado del narco”. Y rematar de inmediato: “Puedo entender que lo engañen, no lo estoy culpando al músico porque no es a él, pero no tiene que haber zona gris”.

El colectivo

Un micro con trabajadores de Acindar que ingresaba a Rosario desde Alvear fue apedreado este martes por la noche con el resultado del estallido del parabrisas y abollones en los laterales. No hubo heridos.

Ocurrió minutos después de las 23 en la autopista Rosario- Buenos Aires, a la altura del arroyo Saladillo, cerca del Casino City Center.

Hubo, sí, avisos previos sobre los riesgos, que quedaron registrados en los intercomunicadores de la empresa Rosario Bus: “No salir a tomar servicio por autopista a Buenos Aires; hay personas rompiendo vidrios”, era el texto de una recomendación.