Paso en falso: Central cayó ante Boca 2-0, perdió el invicto y la punta

Central cayó ante Boca, perdió el invicto y la punta, pero se sigue ilusionando con dar pelea. Por la fecha 13 del Campeonato YPF, las Guerreras cayeron 2-0 ante Boca, que ahora quedó puntero junto a UAI. El Canalla, en tanto, se mantiene sólo en la segunda posición de la tabla general.

El estadio Gigante de Arroyito volvió a abrirse para los espectadores del fútbol femenino y los hinchas respondieron. El marco del cruce se destacó, además, por la presencia de simpatizantes visitantes.

La jerarquía pesó y Central pagó caro no hacer su juego. Mérito de Boca, también. Con los circuitos en el medio cerrados, la necesidad era apostar a la salida larga desde el arco para que la pelota llegue a las delanteras, Lara López y Érica Lonigro, pero esta vez no salió. La sólida defensa del Xeneize y la jerarquía en el arco, defendido por Laurina Oliveros, impidió a las Canallas poder anotar. La última vez que Central no convirtió goles fue por la fecha 2 en el empate 0-0 ante Belgrano.

A los 35 minutos del inicio abrió el marcador la visita, con un gol de Andrea Ojeda de cabeza. Sobre el final, en el minuto adicional de la primera parte, Valentina Mana, en contra, extendió la ventaja.

Durante todo el desarrollo del partido, salvo algunos pasajes mínimos, al equipo de Damián Ledesma le costó generar ocasiones peligrosas. Con el mediocampo dentro de todo ordenado, las laterales hicieron un gran desgaste para poder contener los ataques de Boca, que fueron varios.

Ahora el Canalla volverá a la ruta para visitar en la próxima jornada a SAT, con la ilusión de volver a sumar para seguir en la lucha por el título.

Las once del Canalla

Para este cruce, Damián Ledesma dispuso el ingreso en el mediocampo de Ludmila Martínez, en lugar de Antonella Amici. Esa fue la única modificación en relación al once que le ganó a San Lorenzo 2-0. Así, las Canallas salieron a la cancha con: Vanina Correa; Sofía Arceo, Valentina Mana, Virginia Coronel y Luna Gamón; Paula Salguero, Martina Clerc, Martínez y Nadia Fernández; Lara López y Érica Lonigro. También sumaron minutos, desde el banco, Amici, Julieta Palmisano, Belén Días y Agustina Donato.

El resto de la fecha

En el partido que abrió la jornada, UAI Urquiza se impuso 2-1 ante Ferro con dos goles de Romina Núñez, máxima goleadora del campeonato con 14 tantos, mientras que la rosarina Brisa De Angelis achicó las cifras en tiempo de descuento. El conjunto ganador terminó con diez jugadoras, a raíz de la expulsión que sufrió Catalina Ongaro.

En tanto, Lanús, que ocupaba la última posición en el certamen, sorprendió y doblegó a San Lorenzo por 2-1. Alicia Zaracho y Camila Leites anotaron para la formación ‘granate’, mientras que para la entidad de Boedo lo hizo Juana Fonseca.

Y Huracán, con un gol de su arquera Abi Chaves superó a Belgrano por 1-0. Las “Quemeras” terminaron con 9 jugadoras en cancha, mientras que las “Piratas” con 10.

🔚 GANÓ HURACÁN En un partido memorable, @CAHuracan le ganó a @BelgranoFem por 1-0. ⚽️ Gol de tiro libre Abi Chaves, arquera del "Globo". 🟥 Las "Quemeras" terminaron con 9 jugadoras en cancha, mientras que las "Piratas" con 10.#FUTBOLenDEPORTV | #CampeonatoFemeninoYPF pic.twitter.com/vkAIpmTDxn — DEPORTV (@canaldeportv) May 20, 2023