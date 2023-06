Para Rossi, en Jujuy hubo “un clima contrario con la democracia y las instituciones”

El jefe de Gabinete y precandidato a presidente, Agustín Rossi, cuestionó la violencia en las calles de Jujuy a raíz de las protestas contra la reforma Constitución provincial y responsabilizó al gobernador Gerardo Morales de haber instalado “un clima contrario con la democracia y las instituciones”.

“Lo que sucedía dentro del Palacio no tenía nada que ver con lo que sucedía afuera, que era un reclamo contra un gobierno provincial que no los quería oír”, planteó Rossi en diálogo con Splendid – 990, respecto a las manifestaciones en las inmediaciones de la Legislatura.

El titular de ministros con aspiraciones presidenciales deseó que las imágenes del pasado martes “no se vuelvan a repetir” y condenó “el grado de violencia institucional que hubo en Jujuy”. Además, cuestionó los argumentos del gobernador, quien sostuvo que el Gobierno Nacional impulsó a militantes a que se infiltren en los reclamos.

“El gobierno provincial y el gobernador se sintieron desbordados, únicamente de esa manera se puede entender que haya tuiteado desde la cuenta del gobernador una foto que correspondía a otro hecho de la provincia de Buenos Aires, años atrás”, ironizó el funcionario en referencia a un tuit publicado por Morales que debió borrar horas después.

Para Rossi, las calles jujeñas vivieron “una pueblada” en la que confluyó el reclamo docente y el de los pueblos originarios en contra de la reforma constitucional, y marcó que “si Morales no lo entiende, no está entendiendo el conflicto”. “Lo que me parece que tiene que hacer es resolver eso, sentarse, dialogar y resolver”, remarcó.

“El gobernador percibía una situación social de tensión, por eso el día antes elimina dos artículos. Ese hecho no alcanzó para generar un nuevo marco de confianza y ahora tiene que ver de qué manera empieza a dialogar con los distintos sectores para canalizar las demandas que tiene cada uno de ellos”, desarrolló.

Por último, cuestionó la postura de Juntos por el Cambio en respaldo al dirigente radical y los acusó de instalar “la falacia de involucrar al gobierno y al kirchnerismo” en la realidad jujeña. “La conferencia de ayer fue extraña, fue convocada para hablar de Jujuy y hablaron de Chaco, lo cual demuestra que les resulta muy difícil defender lo indefendible que es la aplicación de los niveles de violencia repudiados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó.