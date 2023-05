Este sábado y domingo (20 y 21 de mayo) se desarrollará la 6ª edición del Open House Rosario, a través de la cual un centenar de edificios públicos, sedes institucionales y construcciones y viviendas particulares abrirán sus puertas a todos los interesados en conocer las particularidades arquitectónicas de los inmuebles seleccionados para la ocasión: “¿Nunca sentiste curiosidad por conocer la casa del otro?” es la particular consigna que invita a participar.

“Open House es un Festival de Arquitectura, o como nos gusta llamarlo, una fiesta de puertas abiertas”, destacan los organizadores, quienes invitan “a los habitantes de Rosario a conocer los interiores de sus propias manzanas, colmando calles, veredas y espacios de personas curiosas”.

Las visitas serán en las franjas horarias de 9 a 13 y de 14.30 a 18.30, no se requiere inscripción previa y el ingreso será por orden de llegada en la puerta de cada edificio; la única condición necesaria es presentar el DNI o Pasaporte para que los voluntarios -serán casi 300 abocados a la tarea de organizar y guiar los recorridos en cada uno de los lugares propuestos- registren a cada visitante.

Las obras que podrán recorrerse están publicadas en la página web y redes sociales del evento (www.openhouserosario.org, www.ohache.org, Facebook/Instagram/Twitter/openhouseros), en tanto la duración de las visitas dependerá de la escala de la obra y el aforo de personas.

Open House es un festival de arquitectura anual que tiene origen en Londres, 25 años atrás, y en el presente se lleva a cabo en más de 53 ciudades del mundo, entre ellas –además de Rosario- Barcelona, Nueva York, Chicago y Buenos Aires.

En el caso local la propuesta se encuentra dirigida a todos aquellos interesados en descubrir y redescubrir la arquitectura y el urbanismo de la ciudad. El festival ofrece la posibilidad de ingresar y recorrer, de forma gratuita, una selección de edificios privados y públicos de gran valor cultural, histórico, patrimonial y arquitectónico durante un fin de semana a puertas abiertas.

Los recorridos se realizan con la colaboración de voluntarios, profesionales y propietarios “que generosamente ofrecen su tiempo y sus locaciones para acompañar y comentar a los visitantes las historias, anécdotas y vivencias de cada espacio”.

“El objetivo del concepto Open House es generar un diálogo entre las comunidades (que son los habitantes de Open House), los arquitectos y los políticos, logrando a partir de esto un mejor entendimiento de la arquitectura y el entorno construido, y la importancia de pensar desde hoy y hacia el futuro en una ciudad diseñada para todos”, resume la convocatoria.

El evento a nivel local es organizado por Ohache, una asociación civil sin fines de lucro formada por integrantes provenientes de múltiples disciplinas que dirige y coordina el festival en Rosario. Articula a su alrededor entidades, voluntarios, propiedades y patrocinadores y mantiene relaciones con otras ciudades organizadoras del evento, como licenciataria del concepto “Open House” en la ciudad.

Las jornadas contarán con eventos paralelos como un homenaje al arquitecto rosarino Ermete De Lorenzi (1900-1971), un profesional de principios destacado por desarrollar una amplia labor arquitectónica tanto en el campo de lo público como privado.

También se invita a los llamados “Recorridos urbanos de la memoria”, a través de diferentes puntos de la ciudad donde la arquitectura fue protagonista durante el período más oscuro de la historia argentina.

Durante las noches del festival también se sucederán intervenciones lumínicas en edificios públicos y participantes del Open House Rosario.

Entre las 103 locaciones ofrecidas en el catálogo de visitas se cuentan el Monumento Nacional a la Bandera, el Concejo Municipal, Palacio de los Leones, Edificio Ex Aduana, Diario La Capital, Jockey Club Rosario, Ex Hotel Imperio, Iglesia Anglicana San Bartolomé, Facultad de Derecho UNR (ex Palacio de Justicia y Tribunales), Bolsa de Comercio, Círculo de Obreros, Club Español, Teatro El Círculo, Edificio Altamira-Estudio 2(A), Oficinas Furigo, Edificio Suipacha, Casa Zoon, Vivienda de Conjunto Pasaje Monroe, Pasillo Zeballos, Casa en Abasto y Casa del Paraná.