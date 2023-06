Mirtha Legrand pidió al intendente de Villa Cañás que arregle su estatua: “Ni los dientes son míos”

La estatura que hicieron en honor a Mirtha Legrand en Villa Cañás despertó una serie de polémicas por su poco parecido a la conductora. Una de las personas que apuntó contra le homenaje fue su hija, Marcela Tinayre, que desde su programa, Polémica en el Bar, consideró que la obra es “un mamarracho”.

A pesar del agradecimiento de la Chiqui, se supo en las últimas horas se comunicó con el intendente de Villa Cañás para pedirle que hagan unas modificaciones a la estatua y sea más fidedigna a su figura.

“Les cuento: hablé con el intendente, que se llama Norberto Gizzi, que es encantador. Porque esto es con motivo de los 121 años de la fundación de Villa Cañás. Estamos mi hermano y yo y no la pusieron a Goldy, lamentablemente, mi hermana”, explicó Legrand a la prensa.

Y continuó: “Le dije: ‘Mire, Norberto, la estatua no es buena, como dijo Marcela, ni los dientes son míos’. Entonces me dijo: ‘Bueno Mirtha, la vamos a sacar’. Pero yo le dije: ‘Mire, no la saque, hágala arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de Córdoba, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta con la foto porque yo no me reconocí”.

No obstante, dejó en claro que la idea del homenaje “es muy buena”. Acto seguido indicó “yo agradezco muchísimo a los cañaseños, porque me adoran y los adoro, es un pueblo maravilloso”.

LAS PALABRAS DE LA HIJA

Luego de que se conocieran las fotos de la estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañás, algunas figuras comenzaron a hablar del poco parecido que tenía el rostro con la diva de los almuerzos dominicales. Una de las personas que se hizo eco sobre las repercusiones fue su hija, Marcela Tinayre, quien se refirió al monumento en una comunicación telefónica con su madre.

La conductora de Polémica en el Bar no tardó en tomar la situación con humor. “Hola mamá, ¿Cómo estás? ¿Qué es ese monstruo que han hecho? Estamos impresionados con la estatua“, comentó entre risas.

“No sé quién la hizo, no me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima. Me mostraron antes de ayer la foto y dije: ‘Muchas gracias'”, opinó Mirtha, siendo políticamente correcta.

Su hija no dudo en apoyar los dichos de la Chiqui y replicó: “¿Cómo te va a gustar eso? Demasiado diplomática estuviste. Los dientes… ¡Es horrible mamá! Me niego a que esa seas vos”. Y la diva contestó: “Y bueno, ¿Qué querés que haga, Marcela? Son muy cariñosos con nosotros los cañaseños, pero esto no sé de dónde salió, tampoco sabía que estaban haciendo una estatua”.

“Tengo gente amiga en Villa Cañás y le voy a preguntar quién fue el escultor o escultora y le voy a decir que realmente esto no me favorece. Es una lástima, no sé qué foto habrán tomado mía“, agregó la diva, que además recordó a sus hermanos fallecidos.