Descartado Barcelona, ¿Messi se va a Inter de Miami?

El futuro de Lionel Messi es una incógnita. Un día parece cerca de Barcelona, otro en la MLS y enseguida surgen infinidad de opciones, incluso venir a Newell’s tentado por la oferta de Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez, quien lo invitó vía redes a ganar la Libertadores.

Y la orden del día lo pone cerca del Inter de Miami. Sí, aunque parezca mentira, el mejor futbolista del mundo podría dejar la elite europea para jugar en la MLS, tentado por la tranquilidad de una Liga sin tantas presiones, por una ciudad placentera para vivir como Miami, y muchos negocios económicos que rodean la oferta.

Todo parecía poner a Leo nuevamente con la casaca blaugrana, mucho más cuando la Liga dio el visto bueno para el plan de viabilidad económica presentado por Barcelona. Pero reunión entre Jorge Messi y Laporta no terminó como todos creían. Y el propio papá del crack rosarino dejó entrever que el regreso de Leo al club catalán estaba complicado y no por lo económico. “Leo jugaría gratis en Barcelona, ese no es el problema”, disparó Jorge Messi a la pasada cuando salió de la reunión.

La oferta multimillonaria de Arabia (cerca de 500 millones de euros) tampoco corre. La experiencia de Cristiano Ronaldo en esas tierras fue una luz de alerta para Messi. El portugués desapareció del mapa futbolero y eso al rosarino lo perturba, ya que quiere seguir en forma para jugar Copa América y mantenerse en la consideración del fútbol mundial. A eso se le suma las dificultades que implican para su familia vivir en un país muy particular respecto de religión y costumbres.

Entonces, Inter de Miami se apunta con fuerza. El club estadounidense ya le hizo una oferta económica por dos temporadas, e incluso David Beckham le prometió armar un equipo competitivo, que podría incluir a sus amigos Sergio Busquets, Jordi Alba y un intento por Luis Suárez. Hasta se mencionó la posibilidad de contratar a Tata Martino como DT, quien conoce la Liga porque fue campeón con Atlanta United.

A eso hay que sumarle lo extra. La familia Messi tiene negocios inmobiliarios en Miami, y además sumaría a su llegada convenios con Adidas, la MLS y la promoción del Mundial 2026. Y Miami y sus zonas residenciales son mucho más tentadoras que Arabia, sin dudas.

Lo cierto es que el entorno de Messi asegura que se sumará a la selección para la gira asiatica, luego vendrá unos días a Rosario (¿estará en la despedida de Maxi?); y posteriormente tendrá un viaje familiar de descanso. Y recién en julio definirá su futuro, aunque en Miami ya estamparon la 10 de Leo en la camiseta.