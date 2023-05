Micaela Riera, la santafesina que interpreta a Fabi Cantilo en la bioserie de Fito Páez

"Gracias por todo el amor que me dan"

Micaela Riera tiene 31 años, nació en Santa Fe y desde chica soñaba con ser actriz. Su debut en una ficción argentina fue a sus 17 años en la tira juvenil “Consentidos”, la cual protagonizaron Natalie Pérez y Michel Noher.

La actriz que interpreta a Fabiana Cantilo en El amor después del amor, la bioserie de Netflix que recorre la vida de Fito Páez. Su primer protagónico fue en “Señales del fin del mundo”, telenovela que se transmitió por la TV Pública en 2013. A lo largo de su carrera también pasó por importantes producciones nacionales como “Aliados”, “Graduados”, y “Educando a Nina”.

Sin embargo, luego de la pandemia su nombre comenzó a resonar por todas partes. Esto se debe a que la actriz interpretó en “El Encargado” a Marina en el 2022 y en este 2023 protagonizó “El amor después del amor” con el papel de Fabiana Cantillo.

El mensaje de Micaela Riera tras el lanzamiento de “El amor después del amor”

“Gracias por todo el amor que me están dando. No saben lo feliz que me pone que todos a partir de hoy puedan disfrutar de este laburazo que hicimos con un equipo de personas que lo dio TODO! Fuimos felices rodando esta serie, ojalá lo disfruten tanto como lo hicimos nosotros”, fue el mensaje que publicó Micaela Riera en su cuenta de Instagram luego del lanzamiento de la serie.

¿Qué pasó con Fito Páez y Fabiana Cantilo?

Fito Páez y Fabiana Cantilo se separaron después de una relación sentimental de seis años, entre 1984 y 1990, porque su romance era complicado, entre peleas y reconciliaciones, de acuerdo a lo que han deslizado los músicos argentinos y lo que se puede ver en la serie “El amor después del amor” de Netflix.

¿Dónde puedo ver la serie basada en la vida del músico argentino Fito Páez?

“El amor después del amor”, la serie basada en la vida de Fito Paez llegó a Netflix el 26 de abril y de cara a este lanzamiento la plataforma de streaming hizo público el primer tráiler oficial.